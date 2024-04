Gaza, recuperato corpo di un ostaggio israeliano. Nyt: Iran, allerta massima per attacco a Israele

Guerra Israele, gli aggiornamenti in diretta del 6 aprile. L'attenzione è tutta sull'Iran, da cui è attesa una risposta dopo il raid sull'ambasciata a Damasco. «Gli Stati Uniti sono in stato di massima allerta e si stanno preparando attivamente per un attacco "significativo" entro la prossima settimana da parte dell'Iran in risposta all'attacco israeliano di lunedì a Damasco che ha ucciso alti comandanti iraniani». Ad affermarlo alla Cnn è un alto funzionario dell'amministrazione statunitense.

Alti funzionari Usa attualmente ritengono che un attacco da parte dell'Iran sia «inevitabile», un'opinione condivisa dalle loro controparti israeliane, ha detto il funzionario. I due governi stanno lavorando alacremente per essere pronti nel caso poiché, sottolinea la Cnn, prevedono che l'attacco dell'Iran potrebbe prendere di mira sia statunitensi che israeliani. Un imminente attacco iraniano è stato uno dei principali argomenti di discussione nella telefonata del presidente degli Stati uniti Joe Biden con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu giovedì. Un attacco diretto contro Israele da parte dell'Iran è uno degli scenari peggiori a cui l'amministrazione Biden si sta preparando, in quanto potrebbe provocare una rapida escalation di una situazione già tumultuosa in Medio Oriente. Un tale attacco potrebbe portare la guerra tra Israele e Hamas ad allargarsi in un conflitto regionale più ampio, cosa che Biden ha a lungo cercato di evitare.