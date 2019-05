Iran, cantante arrestata per aver cantato in pubblico. Alle donne è vietato da 40 anni

Una cantante,, è stataper aver cantato in pubblico ad un raduno di turisti in un sito storico: un caso che sta facendo discutere e non solo nel Paese. La donna è finita in manette nella provincia di Isfahan, nell'Iran centrale, dopo chee condiviso ampiamente sui social: un arresto compiuto ieri per ordine del tribunale rivoluzionario locale con l'accusa di «comportamento irrispettoso verso i costumi religiosi» dell'islam, secondo quanto riferiscono i media iraniani.Dalla rivoluzione islamica del 1979, cantare e ballare in pubblico è. Negli ultimi anni sono tuttavia numerosi i casi di video diffusi sul web che le ritraggono mentre lo fanno, suscitando le ire dei religiosi islamici più radicali. Di recente,dopo la pubblicazione sui social da parte di insegnanti di registrazioni diche cantavano e ballavano note canzoni pop iraniane. Lo scorso luglio, la ginnasta allora 18ennefu arrestata per un video analogo, girato nella sua stanza e condiviso con le sue centinaia di migliaia di follower su Instagram.