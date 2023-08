Prof licenziata «perché troppo sexy»: per la scuola in classe indossava vestiti abiti «non idonei per il suo ruolo»

Può il vestiario di un insegnante condizionare la formazione dei bambini? Secondo una scuola di Atlanta, Usa, sì. Patrice Brown è stata licenziata dalla scuola dove lavorava per aver indossato vestiti «troppo sexy» per l'istituto scolastico.

Abiti scollati, stretti e leggins. Troppo per il preside che a quel punto ha deciso di allontare l'insegnante dopo le polemiche di alcuni genitori.

Prof incinta prima del matrimonio, scuola cattolica la licenzia. E il tribunale conferma la decisione

Patrice ha così dichiarato al New York Post: «Al lavoro scattavo selfie in classe per dimostrare quanto amassi il mio lavoro e apparire bella mentre insegnavo ai bambini. Questo perché gli insegnanti sono spesso bullizzati per il loro aspetto dall'amministrazione, dai genitori, da altri insegnanti e, nelle classi superiori, dagli studenti».

La storia

La donna ha sottolineato che si dovrebbe prestare attenzione a cosa viene insegnato ai bambini e non a come si vestono gli insegnanti. Ora, dopo essere stata licenziata quest'estate, dice di aver trovato un nuovo lavoro da insegnante negli Stati Uniti - ma non ha voluto specificare dove.