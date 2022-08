Gran Bretagna, crolla giostra con bambini a bordo nel parco tematico sull'isola di Wight

Momenti di tensione nel più antico parco tematico d'Inghilterra. Al Blackgang Chine (isola di Wight) l'attrazione conosciuta come "giostra del naufragio" è crollata su stessa, mentre era in funzione con a bordo decine di bambini. Prima dell'incidente alcuni testimoni avrebbero riferito di aver visto l'attrazione barcollare su uno dei lati, secondo quanto riportato dalla testata "Metro 50".

Tantissimi bambini urlanti sono stati subito soccorsi dai genitori che cercavano di arrampicarsi per portare in salvo i figli. Due uomini rimasti coinvolti nel crollo sono stati portati in ospedale, uno con ferite alle gambe e l'altro con dolore alla spalla.

Giostra con bambini crolla, i testimoni

L'incidente è accaduto lunedì. Il parco, aperto per la prima volta nel 1843, è rimasto chiuso per il resto della giornata, ma è stato riaperto martedì. Entrambi gli uomini feriti sono stati portati d'urgenza al St Mary's Hospital di Newport, capoluogo della contea di Wight. Una dei testimoni del crollo ha raccontato: «Pensavamo che facesse parte del giro, poi una signora ha iniziato a urlare perché il suo braccio era rimasto incastrato tra il lato della giostra crollato e la barriera divisoria».

@BBCSouthNews Ship Wrecked ride at Blackgang Chine brakes mid ride pic.twitter.com/HmOijPU1yK — Mark Beames (@TheeBeamer) August 8, 2022

Un portavoce di Blackgang Chine ha dichiarato: «Dopo l'incidente Il nostro team di sicurezza è intervenuto rapidamente e tutti gli ospiti sono stati evacuati in modo rapido e sicuro», aggiunge «le prestazioni sicure delle nostre giostre sono la chiave di ciò che facciamo e vorremmo rassicurare tutti gli ospiti che disponiamo di rigorose procedure di controllo della sicurezza».

