Influencer bambina che colleziona armi e si diverte a sparare. Il padre orgoglioso: «Glielo ho insegnato io»

Maneggia armi con la disinvoltura con cui potrebbe bere un bicchiere d'acqua. Ha nove anni questa influencer delle armi: i suoi canali social spopolano, i suoi video su Youtube hanno totalizzato 12 milioni di visualizzazioni. E la sua destrezza con pistole e mitragliatrici è stata persino premiata. Sì, esiste un riconoscimento per questo tipo di abilità, quella di sparare. Autumn Fry, questo il nome della bambina, è tra i Gundies che è una serie di premi che riconoscono i migliori creatori nel settore delle armi da fuoco. Un punto di riferimento, così si definiscono sul loro sito, per la comunità delle armi da fuoco. La ragazzina, originaria della Pennsylvania, riflette una diffusissima abitudine statunitense: quella di possedere armi mortali.

Gli esperti balistici hanno analizzato i suoi social e dicono che l'esperienza è talmente raffinata che non sembra di avere a che fare con una bambina così piccola.

Il padre Randy ha dichiarato orgoglioso che la figlia è un'amante delle armi e, nonostante la sua giovane età, è già una professionista nel maneggiarle. È lui ad averle insegnato come impugnarle, come funzionano. Ha iniziato a filmarla quando aveva sette anni e il loro primo video mostrava il funzionamento di una pistola. In un video pubblicato a luglio die due anni fa, Autumn usa un lanciafiamme e dice che lo userà per accendere il fuoco.

In un altro video, suo padre Randy Fry ammette che su una delle scatole di proiettili c'è l'avvertenza che dice "tenere fuori dalla portata dei bambini", e la figlia risponde sbuffando.

Armi, un problema persistente

I ricercatori del Children's Hospital di Filadelfia hanno analizzato il legame tra le sparatorie e le visite al pronto soccorso per problemi di salute mentale nella città. Nello studio, citato dal Daily Mail, si è scoperto che i bambini che avevano subito più sparatorie nella loro zona avevano maggiori probabilità di recarsi al pronto soccorso w e sono più esposti ai problemi di salute mentale rispetto a prima che si verificasse l'incidente.

Questi sono i dati raccolti dal Gun Violence Archive - un database di ricerca no-profit - che mostrano i numeri impressionanti della violenza legata alle sparatorie nel solo mese di gennaio.

The first month of U.S. gun violence in 2023, as of #February1st:



•1,606 gun deaths

•2,756 gun injuries

•52 mass shootings

•66 children shot

•436 teenagers shot

•95 incidents of defensive gun use

•131 unintentional shootings

~2,112 suicides [CDC estimate] — The Gun Violence Archive (@GunDeaths) February 1, 2023

Negli ultimi tre anni ci sono state più di 600 sparatorie di massa, quasi due al giorno in media. Sebbene negli Stati Uniti non esista una definizione univoca di "sparatorie di massa", il Gun Violence Archive definisce una sparatoria di massa come un incidente in cui vengono ferite o uccise quattro o più persone. Il dato include le sparatorie che avvengono sia nelle case che nei luoghi pubblici.

L'attacco più letale di questo tipo, avvenuto a Las Vegas nel 2017, ha ucciso più di 50 persone e ne ha ferite 500. La stragrande maggioranza delle sparatorie di massa, tuttavia, provoca meno di 10 morti.