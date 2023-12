Famiglia distrutta in un tragico incidente: morti padre, madre e i due figli. Giovane in condizioni critiche

Incidente tragico poco prima di Natale. Quattro persone, madre e padre di 62 e 71 anni, figlia di 32 e figlio di 34, sono morti nella notte tra venerdì e sabato sulla D307 nei pressi di Bailly (Yvelines), non lontano da Parigi. Tutte le vittime si trovavano in un Renault Espace.

Uno studente di 22 anni, a bordo di una Peugeot 206, è in condizioni critiche all'ospedale Percy di Clamart (Hauts-de-Seine). Secondo i primi elementi dell'indagine, verso le 0:30, il conducente della Peugeot 206, che procedeva in direzione di Rocquencourt-Versailles, avrebbe perso il controllo del mezzo per ragioni sconosciute.

Incidente mortale, la dinamica

La vettura si sarebbe spostata verso sinistra, oltrepassando il parapetto in cemento di 80 cm. Successivamente avrebbe violentemente colpito due veicoli provenienti in direzione opposta: prima un Renault Espace con quattro persone a bordo, poi un secondo veicolo. Nell'abitacolo c'era una madre con i suoi due bambini di 24 e 36 mesi. I soccorsi, compresi pompieri, gendarmi e personale medico d'urgenza, arrivati sul posto, hanno constatato il decesso dei quattro occupanti del Renault Espace. Il giovane conducente della 206, in condizioni critiche, è stato trasferito all'ospedale Percy a Clamart (Hauts-de-Seine). La madre, con i due figli in stato di shock, è stata vjisitata ed è già tornata a casa. L'intervento dei soccorsi si è concluso poco dopo le 5 del mattino.