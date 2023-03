Hawaii da incubo, coppia di sposi abbandonata nell'oceano dalla compagnia di snorkeling

«Abbandonati nell'oceano mentre facevamo snorkeling». Hawaii da incubo per una coppia in luna di miele. I due hanno deciso così di citare in giudizio una compagnia turistica locale chiedendo come risarcimento 5 milioni di dollari.

Sposa rapita dalla famiglia prima del matrimonio: costretta a nozze combinate con un altro uomo per 500mila dollari

Hawaii da incubo, coppia abbandonata nell'oceano: cosa è successo

Alexander Burckle ed Elizabeth Webster hanno fatto un viaggio di snorkeling a Lanai, una piccola isola vicino a Maui, nel settembre 2021. All'improvviso, quando il mare è incominciato a diventare mosso, la barca della Maui Sail Company non c'era più: come hanno riportato i due a Insider. Dopo aver realizzato che la barca era partita, la coppia ha cercato di rimanere a galla e lanciare segnali di soccorso, ma alla fine sono finiti in acque ancora più profonde e agitate, secondo i documenti che hanno depositato in tribunale.

Elizabeth Webster and her husband, Alexander Burckle, were snorkelling with Sail Maui when they claimed they were abandoned in the waterhttps://t.co/hUsdFQM0EY — Daily Star (@dailystar) March 5, 2023

La paura di annegare

Gli sposi "stavano iniziando a farsi prendere dal panico e stavano lottando per sopravvivere nell'oceano", hanno detto nel contenzioso. "Temevano di annegare". Tuttavia, alla fine sono riusciti a raggiungere la riva di Lanai "affaticati e disidratati". Webster ha provato a scrivere "SOS" e "Aiuto" sulla sabbia, ma nessuna barca è venuta in loro soccorso. Poi, i residenti locali li hanno trovati. Hanno dato loro dell'acqua e hanno permesso loro di usare i telefoni.

La disorganizzazione

Jared Washkowitz, l'avvocato della coppia, ha detto a Insider che la compagnia turistica era disorganizzata e "non ha dato limiti prestabiliti". Ha anche detto che la società ha condotto chiamato tre volte le persone che erano fuori per snorkeling, ma non si è mai resa conto che la coppia mancava.