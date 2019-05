Il principe Harry arrriva a Roma (senza Meghan): partita di polo per beneficenza

Il principearriva a Roma senza la sua Meghan Markle . Al Roma Polo Club è tutto pronto per l'arrivo del principe che nel primo pomeriggio giocherà la Sentebale Isps Handa Polo Cup, per la prima volta in Italia.Il match è organizzato dall'omonima fondazione caritatevole fondata dal reale britannico nel 2006 assieme al principe del Lesotho. Da oltre dieci anni Sentebale si prende cura dei bambini malati di Hiv nel sud dell'Africa. Al match partecipa anche il giocatore argentino Nachos Figueras.