Harry e Meghan, famiglia reale «ferita» dalla decisione della coppia: la Regina l'ha saputo dalla tv

Il principe Harry e Meghan Markle dicono addio alla Famiglia Reale. I duchi di Sussex hanno deciso di vivere fra Regno Unito e Canada, cominciando a lavorare per diventare economicamente indipendenti. Secondo quanto riporta la BBC, la Famiglia Reale sarebbe stata «ferita» dalla decisione di Harry e Meghan, soprattutto perché la coppia non si sarebbe consultata con nessun altro membro «senior» prima di prendere la rivoluzionaria decisione.

Da Buckhingham Palace nessun commento ufficiale, ma da Londra raccontano di una Regina piuttosto contrariata dalla scelta dei duchi di Sussex. La Regina l'avrebbe addirittura saputo dalla tv. In molti, a questo punto, si chiedono come cambierà la vita di Harry e Meghan ora che non sono più «membri senior» della Royal Family: loro garantiscono di voler crescere il piccolo Archie nel rispetto della tradizione reale, passando il proprio tempo fra Regno Unito e Nord America, continuando a onorare i propri doveri «verso la Regina, il Commonwealth e gli altri patrocini».

«È profondamente ingiusto per la regina, non merita di essere trattata in questo modo», ha fatto sapere una fonte reale al Daily Mail, «La famiglia aveva capito che Meghan e Harry vogliono fare qualcosa di diverso ed era disposta ad aiutarli». E ancora: «Hanno avuto il matrimonio che volevano, la casa che volevano, l’ufficio che volevano, i soldi che volevano, lo staff che volevano, i tour che volevano e avevano il sostegno della famiglia. Cosa vogliono di più?».



Ultimo aggiornamento: 11:36

