Guerra in Ucraina, la diretta. Ancora bombe russe sul distretto di Zaporizhzhia, Zelensky: «Situazione molto rischiosa»

La guerra in Ucraina prosegue: la Russia attacca ancora, nel mirino soprattutto la centrale nucleare di Zaporizhzhia ma anche il settore di Donetsk nel Donbass.

Ore 9.20 - Circa 46.500 soldati russi sono stati uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione, secondo l'esercito di Kiev. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'esercito ucraino indica che si registrano anche 234 caccia, 202 elicotteri e 836 droni abbattuti. Lo riporta Ukrinform. Inoltre le forze di Kiev affermano di aver distrutto 1.939 carri armati russi, 1.045 sistemi di artiglieria, 4.254 veicoli blindati per il trasporto delle truppe oltre a 15 navi e 196 missili da crociera.

Ore 8.54 - «È probabilmente aumentata negli ultimi cinque giorni l'intensità degli attacchi russi lungo il settore di Donetsk nel Donbass» e a nord della città di Donetsk ci sono stati «combattimenti intensi» nei pressi di Siversk e Bakhmut. È quanto rileva l'ultimo aggiornamento di intelligence del ministero della Difesa di Londra, che sottolinea come complessivamente le forze russe abbiano ottenuto «poche conquiste territoriali» anche se le milizie separatiste filo-russe hanno «probabilmente fatto alcuni progressi verso il centro della località di Pisky, vicino all'aeroporto di Donetsk». Esiste, secondo la valutazione, «una possibilità concreta» che la Russia abbia «aumentato gli sforzi» nel Donbass nel tentativo di attirare «ulteriori unità ucraine» nel mezzo delle voci secondo cui l'Ucraina pianifica un'importante controffensiva.

Ore 7.47 - Cinque civili sono morti in seguito ad un attacco delle forze russe la notte scorsa contro edifici residenziali nel villaggio occupato di Kamianka, nel distretto di Polohy della regione di Zaporizhzhia: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'Amministrazione militare regionale, Oleksandr Starukh, secondo quanto riporta la Ukrainska Pravda. Tra le vittime, ha sottolineato Starukh, ci sono anche una donna di 29 anni e i suoi due figli. «I mostri russi hanno tolto la vita ad Anastasiia Borovyk e ai suoi due figli, di otto e due anni, nel villaggio di Kamianka, nel distretto di Polohy, temporaneamente occupato dai russi», ha scritto Starukh affermando che nell'attacco sono morte cinque persone. Altre persone potrebbero essere rimaste intrappolate sotto le macerie, secondo quanto hanno dichiarato alcuni residenti.

Ore 7.11 - Le forze armate russe hanno attaccato durante la notte il distretto di Shevchenkivskyi di Zaporizhzhia dopo aver colpito ieri sera con l'artiglieria la periferia della città: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'Amministrazione militare regionale, Oleksandr Starukh, secondo quanto riporta Ukrinform. «Nella notte il nemico ha colpito nuovamente Zaporizhzhia e il distretto di Zaporizhzhia. Gli occupanti hanno attaccato le infrastrutture nel quartiere di Shevchenkivskyi della città e (obiettivi) vicino al centro regionale», ha scritto Starukh.

Ore 6.56 - «Voglio sottolineare che la situazione resta molto rischiosa e pericolosa». Si è espresso così, nelle scorse ore, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, riguardo la centrale nucleare di Zaporizhzhia. «Qualsiasi ripetizione degli eventi di giovedì, qualsiasi disconnessione dell'impianto dalla rete, qualsiasi azione della Russia che possa innescare lo spegnimento dei reattori - ha detto - porterà ancora una volta la centrale a un passo dal disastro». Il presidente, dopo gli scambi di accuse tra Mosca e Kiev, ha ribadito l'importanza della missione dell'Aiea «il prima possibile» e del «ritiro delle truppe russe» dall'area.

Ore 4.41 - «La Russia sta conducendo in Ucraina un'operazione militare speciale in linea con uno scenario moderato, con le forze armate russe e le truppe delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk che agiscono solo contro l'esercito ucraino». Lo afferma il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev in un'intervista al canale televisivo francese Lci, ripresa dall'agenzia russa Tass. «Uno scenario più difficile avrebbe consentito di completare la campagna più velocemente, ma Mosca non ha acconsentito per motivi umanitari», aggiunge Medvedev. In quel caso «le infrastrutture e i centri decisionali ucraini sarebbero stati completamente distrutti, ma non abbiamo optato per questa opzione», sottolinea il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo.

Ore 4.09 - Il Parlamento della Repubblica Ceca ha approvato l'adesione di Finlandia e Svezia nella Nato. La Camera dei Deputati ha votato quasi all'unanimità a favore della ratifica dei protocolli di adesione dei due Paesi nordici durante una seduta che si è conclusa alle prime ore di oggi, come riporta l'agenzia Dpa. Il Senato si era già espresso a favore a inizio mese. Manca ora la firma del presidente Milos Zeman. Helsinki e Stoccolma hanno chiesto di aderire alla Nato dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Affinché possano entrare a pieno titolo nell'Alleanza Atlantica, i Parlamenti dei 30 Paesi membri devono ratificare i protocolli di adesione.

Ore 3.57 - La Russia ha impedito l’adozione di una dichiarazione congiunta al termine della conferenza Onu di revisione Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP), denunciando motivi «politici». I 191 firmatari del TNP, che mira a prevenire la diffusione delle armi nucleari, promuovere il disarmo completo e promuovere la cooperazione nell’uso pacifico dell’energia nucleare, sono riuniti presso la sede delle Nazioni Unite a New York dal 1 agosto. Ma nonostante un mese di trattative e una sessione finale rinviata, «la conferenza non è in grado di raggiungere un accordo», ha detto il presidente della conferenza, l’argentino Gustavo Zlauvinen, dopo l’intervento della Russia. Mentre le decisioni sono prese all’unanimità, il rappresentante russo, Igor Vishnevetsky, ha infatti denunciato la mancanza di «equilibrio» nella bozza di testo finale di oltre 30 pagine. «La nostra delegazione ha un’obiezione chiave su alcuni paragrafi che sono spudoratamente politici», ha affermato, ripetendo più volte che la Russia non è stato l’unico paese ad avere obiezioni al testo in generale. Secondo fonti vicine ai negoziati, la Russia è particolarmente contraria ai paragrafi riguardanti la centrale nucleare ucraina di Zaporizhya, occupata dall’esercito russo. L’ultimo testo sul tavolo, visto dall’Afp, ha sottolineato «grande preoccupazione» per le attività militari intorno alle centrali ucraine, tra cui Zaporizhia, la «perdita del controllo» dell’Ucraina di questi siti e «il significativo impatto sulla sicurezza». La bozza di testo era «molto debole e distaccata dalla realtà», ha aggiunto, rilevando l’assenza di «impegni concreti di disarmo».

Ore 2.24 - La rinuncia dell' Ucraina a diventare membro della Nato «non è più una condizione sufficiente per la pace», perché la Russia ora ha bisogno di ulteriori «garanzie di sicurezza». Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, secondo quanto riporta la Tass, aggiungendo che al momento non c'è stata la necessità per Mosca di ricorrere all'uso delle armi nucleari in quella che i russi definiscono «l'operazione militare speciale» in Ucraina.