Russia, Polonia prossimo obiettivo dopo l'Ucraina? Le rivelazioni (inquietanti) di un parlamentare vicino a Putin

Un parlamentare russo, vicino al presidente russo Vladimir Putin, ha detto che Mosca potrebbe prendere di mira la Polonia nel contesto del conflitto ucraino.

Lo riporta, in un articolo, il Neesweek. Alla vigilia del secondo anniversario dell'inizio del conflitto, spiega la rivista nonostante l'operazione militare non sia andata secondo i piani, i funzionari russi hanno comunque continuato a suggerire invasioni simili nel prossimo futuro, suggerendo come probabili obiettivi i territori dell’ex Unione Sovietica , come la Moldavia o gli Stati Balcanici. L’ultimo potenziale obiettivo futuro a cui accenna un funzionario russo è la Polonia, che non è mai stata ufficialmente un territorio sovietico, ma era uno stato satellite dell'Urss durante la Guerra Fredda.

Il tweet

Venerdì, Julia Davis, fondatrice del gruppo di controllo Russian Media Monitor, riporta ancora il News week, ha condiviso una clip su X, ex Twitter , dalla TV statale russa in cui Aleksey Zhuravlyov avanzava un suggerimento sulla Polonia. Zhuravlyov è un parlamentare russo e membro della Duma noto per le sue tendenze nazionalistiche e militaristiche. «Un'altra domanda è per voi, ragazzi in Occidente, cosa farete al riguardo? - e continua - Capiscono benissimo che l'Ucraina è finita. E allora, qual è il prossimo passo? La Svezia si sta preparando e anche i Balcani. I polacchi si sono calmati un po', probabilmente hanno iniziato a rendersi conto che saranno loro i prossimi. Naturalmente non ci facciamo illusioni, ma capiamo che tutti si stanno preparando per la prossima fase della guerra».

La Nato

Un fattore importante non sottolineato da Zhuravlyov, sottolinea la rivista staunitense, è che la Polonia, a differenza dell'Ucraina, è un membro della Nato, avendo aderito '99 e che un attacco alla Polonia comporterebbe l'intervento in guerra degli altri stati, perché l'aggressione nei confronti di un membro deve essere considerata un attacco contro tutti.

La Polonia

All'inizio del mese, la Polonia ha mobilitato le truppe dopo che un missile russo ha violato lo spazio aereo. Questo incidente è avvenuto durante quello che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha descritto come un massiccio round di attacchi missilistici e droni effettuato dalla Russia. I funzionari della Nato hanno ripetutamente messo in guardia dal pericolo rappresentato dalle munizioni russe e ucraine vaganti. Nel novembre 2022, un missile di difesa aerea ucraino è esploso nel villaggio di Przewodow, nel sud della Polonia.

Nell’aprile 2023, le agenzie di stampa polacche hanno riferito che un missile russo KH-55 – un missile da crociera con capacità nucleare ampiamente utilizzato nei bombardamenti di Mosca sull’Ucraina – è stato trovato in una foresta vicino alla città settentrionale polacca di Bydgoszcz.