Guerra Ucraina diretta oggi 16 febbraio: altri attacchi nella notte su abitazioni civili in Ucraina. Una persona è stata uccisa e altre sette sono rimaste ferite in un attacco delle forze russe la notte scorsa contro la città di Pavlograd, nella regione di Dnipropetrovsk, nell' Ucraina sud-orientale: lo ha reso noto su Telegramm il capo dell'amministrazione militare regionale, Serhiy Lysak, come riportano i media nazionali.

«Una notte terribile a Pavlograd. Alle 3, quando le persone dormivano pacificamente nelle loro case, il nemico ha colpito la città con i razzi. Una donna di 79 anni è morta. Sette persone sono rimaste ferite», ha scritto Lysak aggiungendo che una «impresa industriale è stata danneggiata.... sette case private sono state distrutte e altre 30 sono state danneggiate».

L'attacco del 24 febbraio

I russi stanno preparando un massiccio attacco contro l' Ucraina nell'anniversario dell'invasione, ma Kiev supererà anche questa offensiva: lo ha detto il capo del Consiglio di sicurezza nazionale ucraino, Oleksiy Danilov, come riportano i media nazionali. «Abbiamo iniziato a dire che si stanno preparando e proveranno a fare un altro tentativo di attacco massiccio il 23-24 febbraio - ha affermato Danilov davanti alle telecamere del canale tv 'My-Ukraine' -. Questo dovrebbe essere trattato con calma. Siamo pronti per questo. Penso che abbiamo già capito cosa sono gli attacchi, dopo aver 'ricevuto' 115-120 razzi in un giorno. Affronteremo anche questa giornata. Sì, sarà difficile, ma supereremo tutto».