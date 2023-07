Guerra Ucraina diretta 10 luglio, Medvedev minaccia attacco alle centrali nucleari degli alleati di Zelensky. Vertice Nato di Vilnius: Usa frenano su adesione di Kiev

Guerra in Ucraina diretta oggi 10 luglio, doppiata la boa dei 500 giorni dall'aggressione della Russia a Kiev che continua tra minacce nucleari e l'uso di bombe a grappolo vietate in più di 120 paesi per le vittime che causano fra i civili.

Le minacce nucleari

Mosca potrebbe colpire impianti nucleari nell'Europa orientale se fosse confermato un tentativo d'attacco alla centrale russa di Smolensk con missili Nato, ha minacciato ieri sera il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev. «Se verrà confermato un tentativo d'attacco alla centrale nucleare di Smolensk con missili Nato, sarà necessario esaminare uno scenario d'attacco simultaneo della Russia alle centrali ucraine di Pivdennoukrainski, Rivne e Khmelnytskyi, nonché a impianti nucleari nell'Europa dell'Est: non c'è nulla di imbarazzante al riguardo», ha scritto Medvedev sul suo canale Telegram.

Secondo diversi canali social filorussi, truppe ucraine avrebbero cercato di organizzare un attacco missilistico alla centrale nucleare di Smolensk.