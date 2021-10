La gestione del Covid in Gran Bretagna sta tornando ad essere un caso di studio. Il Paese ormai da tempo ha abbandonato ogni precauzione (e il Green pass) potendo contare su una percentuale di vaccinati alta ma non altissima. A ieri infatti il Regno Unito risultava aver somministrato 138 dosi di vaccino per ogni 100 abitanti contro i 143 dell'Italia che ha protetto l'80,5% della popolazione oltre i 12 anni. La percentuale inglese è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati