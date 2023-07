Giudice di MasterChef condivide la lotta per crescere il figlio autistico: «Non parla, ha ancora i pannolini e non usa le posate»

L'amore illumina il volto di Gregg Wallace quando parla di suo figlio, anche se la vita è complicata in questo momento. "Sid ha quattro anni, è autistico, non parla. Ha ancora i pannolini. Non usa le posate. La sua scelta di cibi è molto limitata, ma è un bel bambino", dice il giudice e presentatore di MasterChef, che vive nella campagna del Kent con Sid, sua moglie Anna ei suoi genitori Rina e Massimo.

I problemi

"Fortunatamente non ha molti problemi sensoriali. Gli piace giocare, gli piacciono le coccole. E stiamo vedendo sempre più interazioni, il che ci dà speranza. E questo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno".

Gregg è un uomo trasformato in questi giorni. Tanto per cominciare, è dimagrito grazie a un nuovo approccio rigoroso al cibo e all'esercizio fisico che lo ha visto eliminare snack e cibo da asporto e allenarsi cinque mattine a settimana.

"Voglio entrare nei miei anni '60 con l'aspetto di un corridore olimpico, perché penso che dovrebbe essere un'ispirazione per le persone", afferma Gregg, 58 anni. "Non posso predicare queste cose se la pancia mi pende dai jeans". Il suo corpo è più snello e sembra molto più calmo di quanto non sia mai stato - ed è chiaro mentre parliamo che una forza trainante dietro questa trasformazione è stata sua moglie Anne-Marie, conosciuta come Anna, che ha più di 20 anni più giovane di lui.

Gli sforzi e la nuova prospettiva

Gregg ha trovato una nuova prospettiva. "Stiamo imparando a considerare gli sforzi che il nostro bambino sta facendo per dare un senso al mondo in cui vive". E poi i racconti di vita: «Oggi ha cominciato ad avvicinarsi, sdraiandosi accanto a me, mettendomi la mano sul braccio o la testa sulla mia spalla. È ottimo. Non abbiamo idea di quanto andrà lontano, ma continueremo a provare, perché stiamo già vedendo una differenza in lui".