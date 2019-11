Germania, ucciso il figlio dell'ex presidente Weizsaecker: accoltellato in una clinica

Weizsaecker era un medico internista molto rinomato ed amato da colleghi e pazienti, sottolineano oggi i media tedeschi, che coprono gli sviluppi delle indagini con grande attenzione. Oltre che in Germania, aveva lavorato e insegnato in Svizzera e negli Usa.



Era membro dell'FDP. Il movente del delitto è ancora ignoto. Secondo l'emittente NTV, l'aggressore, un 57enne senza precedenti, è stato arrestato sul posto subito dopo l'omicidio, anche grazie alla reazione dei presenti, che ne hanno impedito la fuga. Il padre della vittima, Richard von Weizsaecker, morto nel gennaio 2015, fu sindaco di Berlino fra il 1981 e il 1984, e presidente della Repubblica federale, fra il 1984 e il 1994.

Il figlio dell'ex presidente tedescoè stato accoltellato e ucciso ieri sera tardi in una clinica di, 59 anni, era primario, ed è stato aggredito mentre teneva un discorso davanti a un platea di venti persone.L'aggressore è stato arrestato. Al momento del fatto, uno degli spettatori, un poliziotto in borghese, è intervenuto in difesa del medico ed è rimasto a sua volta gravemente ferito. Il fatto è accaduto nella clinica di Schlosspark, a Charlottenburg.