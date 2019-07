Germania invasa dalle processionarie: chiuse scuole e strade, elicotteri per disinfestare i boschi

processionarie

Update zum #Eichenprozessionsspinner in #Dortmund: Samstagmorgen gibt die Stadt Teile des #Fredenbaumpark​s sowie des Mengeder Volksgartens wieder frei.https://t.co/uyJQ3ToriD — Stadt Dortmund (@stadtdortmund) 5 luglio 2019

Leinvadono la Germania : parchi pubblici, scuole e strade varie sono state chiuse per un'infestazione nelle regioni del Brandeburgo, Sassonia-Anhalt e Baden-Wurttemberg, oltre a Nord Reno-Westfalia e Baviera.Le processionarie della quercia hanno infatti delle setole urticanti che sono pericolose anche perché vengono trasportate dal vento e provocano reazioni allergiche: «È terribile ovunque - spiegano dalla municipalità di Issum a un quotidiano locale - Se solo piovesse, almeno le setole sulle foglie verrebbero spazzate via». A Francoforte sono stati addirittura usati gli elicotteri per disinfestare i boschi, mentre a Norimberga gli organizzatori di un festival rock hanno dovuto investire nella disinfestazione specializzata. E il problema sembra si stia estendendo ai paesi confinanti come Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo.