Germania, la maestra non può insegnare con il velo

Il giudice del lavoro applica in Germania la "legge sulla neutralità" per vietare il velo alle maestre nelle classi. Un'insegnante di scuola elementare, a Berlino, quindi non potrà indossare il velo durante le lezioni nell'istituto scolastico. Il giudice lo ha deciso in prima istanza, sul caso sollevato da una donna che avrebbe voluto indossare il velo e che aveva per questo impugnato la legge che glielo impedisce. A Berlino, infatti, la "legge sulla neutralità" vieta di indossare capi di abbigliamento di significato religioso nei luoghi pubblici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA