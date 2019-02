Francia, ancora antisemitismo: profanato cimitero ebraico in Alsazia

Profanato in Francia il cimitero ebraico di Quatzenheim, a una ventina di chilometri da Strasburgo. Il nuovo atto antisemita in Francia avviene a poche ore dalla manifestazione di questa sera, come riporta il Comune della cittadina alla radio France Info. Questa sera a Parigi e in altre città della Francia, mobilitazione dopo la recrudescenza di azioni antisemite nel paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA