Elezioni Francia, diretta: Macron e Marine Le Pen al 24% in un primo sondaggio belga. Melenchon al 19%

Elezioni in Francia diretta live oggi 10 aprile. Emmanuel Macron e Marine Le Pen sarebbero testa a testa al primo turno delle elezioni presidenziali francesi con il 24% dei voti ciascuno, secondo un primo sondaggio effettuato all'uscita dai seggi e diffuso dalla Libre Belgique. Terzo Jean-Luc Mélenchon con il 19%. I primi exit polli francesi saranno diffusi solo a chiusura delle urne, alle 20. I seggi per le presidenziali saranno aperti fino alle 19, ora in cui sono attesi anche i primi exit poll, lo scrutinio inizierà subito, ma serviranno almeno un paio d'ore per capire la tendenza di un volto dal risultato altamente incerto.

In calo l'affluenza rispetto alla tornata del 2017 vinta da Emmanuel Macron: al primo turno delle presidenziali alle 17 ha votato il 65% degli aventi diritto, in calo di 4,4 punti rispetto alle elezioni del 2017: è quanto emerge dai dati diffusi dal il ministero dell'Interno di Parigi. Un dato in linea con il dato delle 12 in una giornata di sole si è registrato il 25,48%. Nel 2017 alla stessa ora era stato il 28,54%, nel 2012 il 28,3%. Le cifre sono del ministero dell'Interno. La partecipazione è tuttavia più elevata di 4 punti rispetto al 21 aprile 2002, che resta il record negativo di partecipazione al voto. I sondaggisti avevano insistito in questi giorni sul rischio che l'astensione superasse proprio quella del 2002.

La diretta

Ore 18.40 Affluenza ancora in calo. Il tasso di astensione al primo turno delle elezioni presidenziali francesi è stimato al 26,5%, secondo un sondaggio Ipsos Sopra Steria realizzato per France 24. Il dato è in aumento rispetto al 22,2% del 2017.

Ore 18.20 Melenchon al 50%. Il candidato della France Insoumise alle presidenziali francesi, Jean-Luc Mélenchon, ha ottenuto oltre il 50% dei voti nei dipartimenti d'oltremare di Guadalupa e Martinica dove i seggi sono già chiusi e l'affluenza si è fermata rispettivamente al 42,67% e 44,76%. Lo riferiscono i media belgi. In Guadalupa, in particolare, il candidato della sinistra radicale ha superato il 56% dei voti. Dietro di lui, la candidata di estrema destra Marine Le Pen con il 17,92%, terzo il presidente Emmanuel Macron con il 13,43% dei voti. Anche in Martinica Mélenchon arriva al 56,16%. A Saint-Barthélemy, invece, altra isola delle Antille francesi, in testa si posiziona Macron con il 23,8% dei voti, incalzato da Le Pen (22,4 %), terzo il polemista di estrema destra Eric Zemmour con il 17,7%. Qui l'affluenza ha di poco superato il 51%.

Ore 17.15 La protesta in Corsica Alcuni attivisti corsi hanno srotolato uno striscione antifrancese davanti al principale seggio elettorale di Bastia, nel nordest della Corsica. Secondo France 3 Corse, sullo striscione è scritto «Stato francese assassino». Di fianco alla scritta c'è la foto del nazionalista corso Yvan Colonna, recentemente ucciso in carcere. Colonna, 61 anni, è stato aggredito e gravemente ferito da un altro carcerato nel carcere di Arles, nella Francia Meridionale, all'inizio di marzo. È entrato in coma ed è morto alcune settimane dopo. Colonna era stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di un prefetto in Corsica nel 1998. L'aggressione a Colonna ha generato molte proteste in Corsica, alcune delle quali sono degenerate in violenze.

Ore 13.13 Macron al voto con la premiere dame. Il presidente francese Emmanuel Macron ha votato insieme alla premiere dame Brigitte al primo turno delle presidenziali in un seggio del comune di Touquet, nella regione dell'Alta Francia. La coppia è arrivata intorno alle 12.30

Vademecum per il voto: orari ed exit poll

Sono circa 48,8 milioni di elettori chiamati a scegliere il nuovo presidente. Le operazioni di voto, che si concluderanno questa sera alle 19, sono state anticipate nei territori d'oltremare per una questione di fuso orario. I primi exit poll sono attesi a quell'ora Tra i francesi residenti all'estero non potrà votare chi risiede a Shanghai a causa del confinamento deciso nel quadro della strategia cinese di lotta al Covid.

Il sistema elettorale prevede due turni, con un ballottaggio in programma per il 24 aprile tra i due aspiranti presidenti più votati domenica, se nessuno dei partecipanti avrà raggiunto la maggioranza dei voti al primo turno. L'esito del voto che deciderà il nome del prossimo inquilino dell'Eliseo si è fatto più incerto con il passare dei giorni e il susseguirsi di sondaggi che vedevano assottigliarsi lo scarto tra i due contendenti favoriti, il presidente uscente Emmanuel Macron e la candidata del Rassemblement National, Marine Le Pen, anche nelle proiezioni per il secondo turno, in programma per il 24 aprile.

Senza escludere una 'sorpresa Mélenchon', terzo per intenzioni di voto in vista del primo turno e in presenza di un'alta percentuale di indecisi e del rischio di una forte astensione. Il 27,4% dei francesi potrebbe infatti scegliere di non andare a votare al primo turno delle presidenziali, secondo un calcolo dell'istituto Odoxa per Le Figaro. Si tratta di una percentuale vicina al livello più alto mai registrato nelle precedenti elezioni presidenziali, il 28,4% del 2002. Da allora, dopo un aumento della partecipazione al voto nel 2007, il tasso di astensione è continuato a crescere fino a raggiungere quota 22,2% nel 2017.

Agli elettori che si recheranno ai seggi non sarà richiesta alcuna condizione di accesso, che si tratti di una prova di vaccinazione, di un certificato di guarigione o di un test virologico. L'uso della mascherina è fortemente raccomandato per i casi contatto, gli anziani, gli immunodepressi, nonché per le persone risultate positive e soggette ad isolamento, che voteranno.

La volta scorsa

Le precedenti elezioni presidenziali si sono tenute il 23 aprile e il 7 maggio 2017, sancendo la vittoria di Emmanuel Macron, candidato de La République En Marche, che ha sconfitto al ballottaggio Marine Le Pen, sostenuta dal Front National. Stando ai sondaggi, il 24 aprile prossimo potrebbe dunque risolversi in una riedizione del duello del 2017, che vide allora Macron aggiudicarsi la vittoria con il 66,10% dei voti contro il 33,90 di Le Pen. Alle presidenziali seguiranno come di consueto le legislative il 12 e il 19 giugno per l'assegnazione dei 577 seggi dell'Assemblea Nazionale. Potranno votare anche coloro che sono risultati positivi al Covid-19.