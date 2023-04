Elezioni Finlandia. Marin ammette la sconfitta, vincono i conservatori. Boom dell'ultradestra​

Gli elettori finlandesi sono chiamati oggi alle urne per le elezioni parlamentari. I sondaggi precedenti il voto fotografano una situazione di sostanziale parità tra tre partiti, quello socialdemocratico della premier Sanna Marin, quello populista di estrema destra dei Finlandesi e quello conservatore di Coalizione nazionale. Notissima all'estero, popolare in patria, la premier finlandese Sanna Marin appare tuttavia in bilico. Diventata a 34 anni la più giovane premier del mondo nel 2019, la socialdemocratica Marin ha guidato con successo il suo paese attraverso le gravi crisi del Covid e della guerra in Ucraina, portando Helsinki al prossimo ingresso nella Nato. Ma ora è minacciata dall'ascesa di un'altra politica donna, Rikka Purra, nuova leader del partito di populista estrema destra dei Finlandesi. E gli osservatori si chiedono se la Finlandia non cambierà radicalmente governo