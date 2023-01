«Usi troppo lo smartphone, stai sempre sui social»: e la figlia 13enne uccide la madre accoltellandola nel sonno

Nella prefettura giapponese di Shizuoka, una ragazza di 13 anni ha ucciso sua madre a causa di uno smartphone. La tragedia è avvenuta lunedì sera. La polizia, arrivata su chiamata dei familiari, ha trovato nella camera da letto della casa una donna sanguinante, deceduta poco dopo.



Testimoni oculari hanno affermato che la ragazzina era coinvolta nel crimine. In seguito la ragazzina ha confessato di aver ucciso sua madre. Durante l'interrogatorio, ha detto di aver avuto problemi con la mamma a causa dello smartphone. Come ha ammesso la 13nne, la lite è iniziata quando sua madre le ha detto: «Usi troppo lo smartphone, sei sempre sui social».





La polizia ritiene che sia scoppiata una lite tra i membri della famiglia e che la ragazza abbia deliberatamente teso un'imboscata alla madre quando si è addormentata. In seguito ha pugnalato la donna più volte.

La donna giapponese è stata portata in un istituto per lavorare con bambini provenienti da famiglie problematiche o bisognosi di aiuto. A causa del fatto che la ragazza ha meno di 14 anni, è impossibile avviare un procedimento penale contro di lei. La polizia continua a indagare.





La città di Shizouka

Shizuoka è una città del Giappone di circa 700.000 abitanti ed è il capoluogo dell'omonima prefettura. È una città designata per ordinanza governativa, ossia uno dei centri principali del Giappone. La città sorge 150 chilometri a sud-ovest della capitale Tokyo, a breve distanza dalla costa occidentale della baia di Suruga, nella parte meridionale dell'isola di Honshū. Shizuoka è attraversata dalla Tomei Expressway, un'importante autostrada del Giappone che unisce Tokyo a Nagoya, e dalla linea di treni ad alta velocità Tōkaidō Shinkansen delle ferrovie Jr Central, che si fermano in città alla stazione di Shizuoka.