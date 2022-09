Non lo fanno entrare al festival, taglia i fili dell'elettricità: black out al concerto

«Non l'hanno fatto entrare al festival, così ha deciso di tagliare i fili dell'elettricità». Un video sta spopolando su Tiktok in queste ore. L'estate sta per finire, ma i concerti sono ancora numerosi in tutto il mondo. In questo caso, però, non è andata bene a chi ha pagato il biglietto. Perché una persona ha deciso di recidere i cavi che portavano l'energia elettrica per illuminare.

Taglia fili dell'elettricità al festival, il video

In sottofondo si sente la canzone Villain theme song - FLEEGO mentre le immagini di chi riprende mostrano il momento in cui tutte le luci del festival si spengono dopo che l'uomo, canticchiando in sottofondo, mostra toglie l'elettricità. Il video sembra provenire dalla Russia, come indicato da alcuni nei commenti, e dovrebbe risalire a circa un anno fa. Per alcuni potrebbe essere un'altra la motivazione: ovvero il signore, che ha commesso un reato, viveva proprio di fronte a loro e voleva dormire, per questo ha tolto la corrente.

