Fbi, l'ex talpa confessa: «Aiutato dagli 007 russi per infangare Biden». Chi è Alexander Smirnov

La Russia entra a gamba tesa nella campagna elettorale americana.

Le menzogne

L'ex informatore dell'Fbi è stato incriminato per aver mentito sul presunto coinvolgimento di Joe Biden e di Hunter nelle attività della società energetica ucraina Burisma, quando il primo era vicepresidente e il secondo sedeva nel board della compagnia a 50 mila dollari al mese. In particolare, è accusato di aver fatto «false dichiarazioni» e di aver «creato un precedente falso e fittizio» in relazione a un'indagine dell'Fbi, di cui è stato a lungo una talpa. Secondo l'accusa, nel 2020 Smirnov mentì raccontando due incontri del 2015 o 2016 in cui dirigenti associati a Burisma gli avrebbero detto di aver assunto Hunter Biden per «proteggerci, attraverso suo padre, da ogni tipo di problema».

Le indagini

L'ex informatore ha anche affermato falsamente che i dirigenti di Burisma avevano pagato 5 milioni di dollari ciascuno a Joe e Hunter Biden quando il primo era vicepresidente in modo che suo figlio «si prendesse cura di tutte quelle questioni attraverso suo padre»: un riferimento a un'indagine penale sulla compagnia energetica dell'allora procuratore generale ucraino, poi silurato su richiesta dello stesso Joe Biden - ma anche dei Paesi occidentali - per presunta corruzione. I rapporti tra i Biden e Burisma sono stati a lungo al centro di accuse e sospetti, alimentati da Donald Trump e dai suoi alleati, e finiti al centro dell'inchiesta di impeachment lanciata in dicembre alla Camera. Ma l'arresto dell'ex talpa infligge un duro colpo al castello accusatorio dei repubblicani, secondo cui Biden avrebbe favorito gli affari del figlio all'estero e ne avrebbe beneficiato finanziariamente. E le ultime rivelazioni sollevano sospetti inquietanti su una regia del Cremlino per favorire Donald Trump, anche se recentemente Vladimir Putin ha detto che preferirebbe Joe Biden perchè «più preparato» ma anche «più prevedibile».