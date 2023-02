Biden, perquisita la casa di Biden al mare dall'Fbi. L'avvocato del presidente: «Era programmato»

L'Fbi sta perquisendo la casa al mare di Joe Biden a Rehoboth Beach, nel Delaware. Lo riporta Nbc citando alcune fonti. La perquisizione si inserisce nello scandalo dei documenti classificati già trovati in un ex ufficio del presidente a Washington e nella sua abitazione privata a Wilmington, sempre nel Delaware.

Putin prepara una nuova grande escalation: il piano della Russia (che teme la controffensiva ucraina)

La perquisizione dell'Fbi nella casa al mare di Joe Biden era programmata. Lo afferma il legale del presidente americano. «Con il pieno appoggio e la collaborazione del presidente, il Dipartimento di Giustizia sta conducendo una prevista perquisizione della sua abitazione a Rehoboth, Delaware», si legge in una nota.

Breaking: Joe Biden's home RAIDED as FBI ramp up search for classified documents



💻 GB News YouTube: https://t.co/Wa58gYHxmdhttps://t.co/O34XOdTcfM

— GB News (@GBNEWS) February 1, 2023