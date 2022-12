Farmaco per la diarrea usato come cura per i postumi della sbornia, i medici: «Scorte esaurite»

"Effetti miracolosi". Sarebbe quelli di un farmaco per la diarrea utilizzato contro i postumi di una sbornia. Sui social è diventato virale. Nei commenti sugli account social dell'azienda farmaceutica, e nelle recensioni dei negozi online, si parla spesso di acquistare il medicinale prima di una serata. "Comprato un pacchetto extra prima del fine settimana", scrive un utente sull'account su Instagram.

Farmacie senza medicinali, mancano i principi attivi: ecco cosa non si trova. «Colpa di guerra e Covid»

Farmaco per la diarrea cura la sbornia

L'associazione dei farmacisti lancia ora l'allarme, perché sono esaurite le scorte. Anche perché il farmaco è spesso usato per neonati e bambini piccoli con grave diarrea e vomito. Inoltra aiuta anche le infezioni gastrointestinali.

Influenza e bronchioliti a Roma, picco di bambini malati. E gli antibiotici sono finiti

Perché è diventato virale

Il farmaco, l'Elotrans, è diventato popolare perché più economico rispetto alle alternative sul mercato. Per mesi, il medicinale dell'azienda farmaceutica Stada è stato scambiato sui social media come rimedio contro i postumi di una sbornia.

Hab Freunde die zur Hochzeit Elotrans für alle verteilen. pic.twitter.com/2U2bLgeMAH — Серафи́м Саро́вский (@Rosenmarmelade) October 8, 2022

Le interazioni con altri farmaci

Il consumo eccessivo di Elotrans può portare a interazioni con altri medicinali, come quelli per il cuore. Anche l'insufficienza renale o altri farmaci potrebbero causare problemi con Elotrans. Secondo il produttore, il farmaco da banco di Stada, che costa circa 70 centesimi a dose, compensa la perdita di acqua ed elettroliti. Inoltre, Elotrans può ridurre la durata della diarrea e migliorare il benessere in caso di malattie gastrointestinali. Fornisce al corpo sali, minerali e glucosio nella composizione ottimale e quindi supporta la rigenerazione, secondo la descrizione del farmaco sul sito web dell'azienda.