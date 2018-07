Spettacolare evasione in Francia, il boss fugge dal carcere in elicottero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parigi – Come nei film. Spettacolare evasione in elicottero da un carcere vicino a Parigi. Il pluri ricercato che stava scontando una pena di 25 anni – Redoine Faid – è riuscito a fuggire grazie ad un piano spettacolare. L'elicottero è riuscito ad atterrare stamattina alle 11,15 all'interno della prigione di Reau dopo che un gruppo di persone armate stava creando un diversivo all'ingresso, lanciando dei fumogeni, e facendo in modo di farvi convogliare tutte le guardie carcerarie. Nel frattempo l'elicottero è decollato con a bordo questo pregiudicato, condannato per avere rapinato una banca e ucciso un poliziotto. Sarebbe la sua seconda evasione dopo un tentativo andato vano nel 2013.