Eitan, la nonna: «Italia responsabile della morte di mio padre, mia figlia e mio nipote. Non possono prendere anche lui»

«L'Italia è responsabile della morte di mio padre, mia figlia e mio nipote. Non possono prendere anche Eitan». Lo ha detto Ester Coen Peleg, nonna materna del piccolo sopravvissuto alla strage del Mottarone, sfogandosi con i giornalisti al termine dell'udienza di oggi sulla vicenda. «Cosa mi è rimasto, lo capite?», ha aggiunto la donna criticando la decisione della giudice di non ammetterla al dibattimento in aula.

Lo sfogo della nonna di Eitan fuori dall'aula

«Sapete perchè sono fuori dall'aula? Perchè una donna giudice in Israele ha detto che, siccome non era ammesso al console italiano di entrare in aula, ha negato il permesso anche a me. Io sono la nonna», ha sottolineato la donna. Esther Cohen Peleg ha poi aggiunto che lo stesso «è successo anche in Italia nel momento in cui io ero a lutto per mia figlia e non mi hanno dato possibilità di esprimermi». Le udienze riprenderanno domani sera alla fine del riposo ebraico. Gli avvocati di entrambe le parti, al termine della sessione di oggi, non hanno voluto rilasciare alcun commento.

Tensione con gli avvocati

«Io sono la nonna, siamo una famiglia in lutto. Abbiamo perso tre generazioni e adesso voi state distruggendo l'immagine anche di mia figlia». Ha detto la nonna materna di Eitan, in un alterco con uno degli avvocati dei Biran, Avi Chimi. Il confronto è avvenuto fuori dall'aula dove si sta svolgendo l'udienza a porte chiuse sulla vicenda del bambino sopravvissuto alla tragedia di Mottarone. Ester Cohen Peleg è arrivata in tribunale ma non si conoscono i motivi della sua convocazione.

Tribunale dovrà decidere destino di Eitan

Il tribunale della famiglia di Tel Aviv dovrà decidere se applicare la Convenzione dell'Aja sui bambini portati illecitamente all'estero riguardo al caso del piccolo Eitan, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone e portato in Israele dal nonno materno Shmuel Peleg. L'udienza si svolge a porte chiuse e dovrà decidere se accogliere l'istanza della zia paterna, che chiede che gli sia restituito e che quindi venga rispettato l'affidamento riconosciutole dal tribunale di Torino all'indomani della tragedia. O se accogliere la richiesta del nonno materno, che sostiene che il bambino, in quanto ebreo, debba crescere in Israele, suo luogo naturale. Ognuna delle due parti in causa, la famiglia materna e quella paterna di Eitan, possono portare in aula cinque testimoni ciascuno. Il dibattimento è previsto fino alle 13 ora di Israele. Un'altra udienza è prevista per domani a partire dalle 19, le 20 in Italia, per rispettare lo Shabbat. Terza udienza domenica.