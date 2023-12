Donna si innamora di un contadino peruviano, lascia la sua vita di lusso e va a vivere nella giungla (senza acqua corrente)

Caroline Knight, una donna di 34 anni è un'insegnante di yoga che ha viaggiato in Perù per 10 giorni durante la pandemia.

A causa delle restrizioni è rimasta bloccata nel Paese dove si è innamorata di un giovane contadino locale. Ha così deciso di strappare il suo biglietto di ritorno per Londra e cambiare vita: ora vive nella giungla, circondata da insetti, senza acqua potabile e lavora con il suo compagno nella coltivazione del cacao.

La storia

Caroline e Rómulo Román Roque hanno una piccola abitazione nel cuore della giungla e devono recarsi ogni giorno in una città per procurarsi cibo, acqua potabile e comunicare con il resto del mondo sfruttando il wifi nei (pochissimi) locali. «Rómulo ha un'energia straordinaria e qualcosa nella sua anima ha attirato la mia attenzione. Nonostante la sua età, è dotato di una saggezza fuori dal comune», ha detto la ragazza..«È stato un lavoro molto duro, ma gli alberi ci hanno ricompensato con i frutti e noi abbiamo trasformato manualmente le fave in cacao grezzo. Mi sono rotta le unghie estraendole dalle capsule. Abbiamo ricevuto i nostri primi ordini, principalmente attraverso il nostro account Instagram», ha raccontato Caroline riguardo il suo impiego nella piantagione.

Il racconto

«Sono venuta in un campo peruviano con alcuni miei compagni inglesi, pensavo di restare dieci giorni, ma ho trovato l’amore e ho deciso di non tornare più a casa. Nonostante il caldo della giungla, gli insetti voraci, la mancanza di servizi igienici e il lavoro estenuante, svegliarsi accanto a loro ogni mattina, al suono magico delle scimmie urlatrici, mi riempie il cuore di gioia. Mi sento sicuro e amata. Rómulo è timido, affettuoso e molto dedito al suo lavoro. Ci conoscevamo solo da pochi giorni, ma ci siamo innamorati subito», ha spiegato la 34enne.

Il futuro

Caroline, per ora, dipende dai risparmi e dall'aiuto della sua famiglia. «Il costo della vita qui è quasi inesistente. Il cibo è economico e abbondante. I diciannovenni britannici sono fondamentalmente ragazzi, ma gli uomini crescono velocemente in Amazzonia". La capanna in cui risiedono è fatta di legno e non c'è civiltà nel raggio di 100 chilometri. Lei lava i panni nel fiume mentre insieme coltivano e lavorano a mano le fave di cacao. Caroline ha confessato che in futuro vuole presentare Romulo alla sua famiglia e portarlo a visitare l'Inghilterra.