Spagna, settimana di 4 giorni per 500 impiegati di Desigual. Tre in presenza e uno in smart working

Settimana lavorativa non più di quattro giorni ma di cinque. È questo il cambiamento apportato da Desigual per 500 dipendenti in Spagna, secondo quanto riportano diversi media iberici, che citano un comunicato dell'azienda. Si tratta di una proposta sottoposta alla votazione dei lavoratori interessati: l'86% ha votato a favore. La modifica del modello produttivo comporterà una diminuzione dei salari di questi impiegati del 13% , ma Desigual ha preso l'impegno di coprire una parte di questa differenza, per cui la riduzione finale in busta paga sarà del 6,5%.

«Siamo totalmente convinti che contribuirà a conciliare meglio vita personale e vita professionale di tutti coloro che lavorano a Desigual», ha affermato il direttore generale dell'azienda, Alberto Ojinaga, secondo dichiarazioni raccolte dall'agenzia di stampa Efe. Il nuovo modello sarà applicato nel caso dei lavoratori della sede centrale di Desigual, che si trova a Barcellona. Delle quattro giornate lavorative, tre saranno presenziali e una facoltativamente in smart working.

Le ore settimanali saranno 34,5 e non più 39,5. La decisione di Desigual non è tuttavia esente da alcune polemiche, scrivono i quotidiani El Pas e la Vanguardia: prima della votazione, l'azienda avrebbe offerto come opzione agli impiegati in disaccordo con il modello di quattro giornate lavorative quella della« rescissione» del contratto con liquidazione, sulla base delle condizioni dello statuto dei lavoratori. Il sindacato Ugt denuncia che la modifica del modello produttivo è frutto di un'iniziativa «unilaterale» e rescindere i contratti di chi non è d'accordo corrisponderebbe a «licenziamentI oggettivI». Come spiega la Efe, anche altre aziende spagnole di settori come tecnologia, telecomunicazioni o ristorazione stanno sperimentando il modello di quattro giorni.