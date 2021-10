Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TENDENZEFinito. Punto. I conti li faremo nel 2022. Prima a Milano e in questi ultimi giorni a Parigi, le grandi griffes si sono alternate nei luoghi più impensati per presentare le nuove donne dell'estate. Va detto subito che il prossimo anno sembrerebbe voler bocciare i pantaloni lunghi in favore dei pantaloncini, i panta-shorts che accompagnano quasi tutte le proposte di nuovi tailleurs, o di completi caratterizzati dal nuovo look imposto,...