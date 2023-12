Criminali più pericolosi d'Europa ancora latitanti: tra di loro tre italiani e la “regina” del crimine. La lista dell'Europol

L'Europol ha diffuso la lista dei criminali più pericolosi d'Europa ancora ricercati.

Nell'elenco, che conta 61 individui, sono presenti anche due italiani ed una ragazza di 31 anni. L'agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto è un'agenzia dell'Ue finalizzata alla lotta al crimine nel territorio degli Stati membri, divenuta operativa il 1º luglio 1999. Con il compito di coordinare la ricerca dei diversi latitanti europei, l'agenzia aggiorna ogni anno la lista dei maggiori criminali ancora in fuga. Ecco i profili di alcuni dei ricercati.

Karim Ouali

Il 27 aprile 2011, mentre lavorava come controllore del traffico aereo sull'aeroporto di Basilea-Mulhouse-Friburgo (Francia), Karim Ouali ha ucciso uno dei suoi colleghi con un'ascia amerindia. Soffriva di mania di persecuzione ed era in uno stato psicotico. Dopo aver commesso il suo omicidio è fuggito. Ha tatuaggi tribali sul petto e sulla parrucca e un beautymark sulla guancia destra.

Cyrille Picard

Cyrille Picard è ricercato per l'omicidio di sua figlia commesso il 12 maggio 2022. Aveva 10 anni quando il suo corpo fu ritrovato, strangolato e picchiato accanto al principio di un incendio. Cyrille Picard è in fuga da quel giorno. È stato visto l'ultima volta nei giorni successivi all'omicidio con il suo cane di nome Tyson sulla costa occidentale francese. Il fuggitivo è considerato pericoloso. Sa maneggiare le armi ed è in grado di vivere con pochissime risorse.

Tania Gomez

Gomez è ricercata per gravi crimini legati alla droga e grave riciclaggio di denaro. Gomez è ricercata dal marzo 2021. È collegata a un gruppo criminale organizzato a Stoccolma e il suo ruolo nel gruppo criminale organizzato è stato quello di consegnare e trasportare grandi quantità di narcotici e denaro. È stata coinvolta anche in affari riguardanti animali randagi e probabilmente coinvolta in una rete di proprietà irregolare di animali e del loro trasporto all'estero.

Anton Zhivkov Petkovski

Il 12 dicembre 2001, nel villaggio di Selishte, in Bulgaria, Anton Zhivkov Petkovski, in associazione per delinquere con un altro cittadino bulgaro, ha ucciso a colpi di arma da fuoco un maschio adulto con una mitragliatrice Scorpio. Poche ore dopo, alla periferia dello stesso villaggio, Petkovski ha sparato a morte con la stessa pistola al suo complice, presumibilmente con l'obiettivo di coprire le sue tracce. Si è anche fracassato la faccia per impedirne l'identificazione. Per gli omicidi commessi Petkovski è stato condannato all'ergastolo l'8 ottobre 2012.

Renato Cinquegranella

Renato Cinquegranella, classe 1949, è praticamente scomparso dal 2002. Ricercato per associazione a delinquere di stampo mafioso e per essere un killer dell'organizzazione. È ricercato per omicidio, detenzione e porto illegale di armi, estorsione e altro. In origine era legato alla “Nuova Famiglia”, storici rivali della Nuova Camorra Organizzata (NCO). Un volto come tanti, eppure il suo nome compare nelle cronache giudiziarie di due dei delitti che più sconvolsero Napoli: l'omicidio di Giacomo Frattini, detto "Bambulella", soldato del sottufficiale, torturato, ucciso e fatto a pezzi nel gennaio dell'82. La vittima è stata trovata avvolta in un lenzuolo nel bagagliaio di un'auto, mentre la sua testa, le mani e il cuore sono stati ritrovati tagliati e chiusi in due sacchetti di plastica all'interno dell'auto. Ma Cinquegranella è ritenuto in qualche modo responsabile anche della strage del capo del Nucleo Investigativo della Polizia di Stato di Napoli Antonio Ammaturo e del suo autista, Pasquale Paola, 'firmata' nel luglio 1982 dalle Brigate Rosse. L'episodio ha confermato l'esistenza di un patto malvagio tra le "Brigate Rosse" e i vertici della camorra del centro di Napoli. È latitante dal 2002.

Ramón de la Camara Guisado

Nel maggio 2003 il fuggitivo Ramón de la Camara Guisado si trovava in un pub conosciuto come "Gotik" a Sabadell (Barcellona) con suo figlio David, di 22 anni. All'improvviso Ramon ha puntato contro suo figlio con una pistola da 9 mm e gli ha sparato alla nuca, uccidendolo sul colpo.

Rusis Leons

Rusins Leons risulta essere il sospettato dell'omicidio con particolare crudeltà. Il 16.04.2023. in Lettonia, nella regione di Jekabpils, l'uomo ha bloccato la strada davanti all'auto guidata dalla sua ex moglie, figlio e madre dell'ex moglie. Rusins ha sfondato il finestrino dell'auto e in presenza del figlio minorenne e della madre dell'ex moglie ha inflitto diverse ferite da taglio e da taglio pericolose per la vita nella zona del viso e del collo, che hanno provocato direttamente la morte della sua ex moglie. Pena massima possibile: 20 anni di reclusione.

Motisi Giovanni

È latitante dal 1998 ed è conosciuto con il soprannome di 'il pacchione'. Motisi è ricercato come esponente di spicco dell'organizzazione criminale di stampo mafioso denominata "Cosa Nostra" nonché per essere stato condannato all'ergastolo per il reato di omicidio e strage. In particolare, fu riconosciuto come autore dell'omicidio di diversi appartenenti alle forze di polizia italiane e nel 1985 fu uno degli autori della strage di Palermo in cui i MOTISI, insieme ad un commando di nove killer, uccisero il capo dell'unità investigativa della Polizia Nazionale e uno dei suoi agenti di polizia di scorta, sparando più di duecento colpi di Kalashnikov.

Raduano Marco

Ruaduano Marco, nato il 14/09/1983 , è evaso dal carcere di Nuoro (Sardegna) dove era sottoposto al regime carcerario di massima sicurezza in quanto capo dell'omonimo clan mafioso della 'Società Foggiana' (antica Sacra Corona Unita). Il clan è tuttora operante nel Gargano, in provincia di Foggia. Il profilo criminale di Raduano è particolarmente importante. Egli, infatti, come sopra accennato, è al vertice dell'omonima organizzazione criminale operante nel Gargano di Vieste, federata ad altri clan di Manfredonia, con il ruolo di promotore, organizzatore e spietato killer del gruppo dedito al perpetrazione di omicidi, traffico di droga e gestione del racket delle estorsioni. È notoriamente conosciuto negli ambienti criminali del Gargano e di Foggia come 'pallone e/o Woolrich'. È stato condannato a 24 anni di reclusione per appartenenza (il boss) ad un'organizzazione criminale di tipo mafioso, traffico di droga, detenzione di armi illegali e altri gravi reati.

Bibic Sasà

Nell'ambito di un caso di tentato omicidio in corso, FAST Luxembourg sta cercando Sasa, sospettato di aver preso parte a una violenta violazione di domicilio avvenuta nella capitale del Lussemburgo il 19 aprile 2023. Bibic, insieme ad un complice, ha fatto irruzione in un appartamento, situato al secondo piano di un edificio residenziale, dove ha commesso un tentato omicidio pugnalando la vittima con un cacciavite, prima che questi fuggisse dalla scena con numerosi gioielli rubati.