Qatargate, il giudice Claise lascia le indagini. La procura belga: «Cozzolino è in stato di fermo»

Un ultimo fermo e poi l'addio alle indagini.

Sul lavoro di Claise pesano peraltro mesi di critiche da parte dell'opinione pubblica per le sue maniere forti nel disporre lunghi mesi in carcere per gli indagati, tra i quali anche l'ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, trattenuta nella prigione di Haren per oltre quattro mesi lontana dalla figlia di due anni. La politica ellenica è passata al contrattacco avanzando un ricorso interno per chiedere alla stessa Eurocamera di fare chiarezza sull'uso di software spia da parte dei servizi segreti per sorvegliare la sua attività politica in violazione dell'immunità parlamentare. Prima dell'inaspettata uscita di scena, Claise ha atteso l'arrivo a Bruxelles - invocato per mesi con una richiesta di estradizione rimasta lettera morta - dell'eurodeputato Andrea Cozzolino, atterrato da Napoli intorno alle 15, forte della revoca dei domiciliari ottenuta giovedì scorso dopo oltre quattro mesi passati nella sua abitazione campana. L'eurodeputato è stato subito portato nei locali della procura federale belga per essere ascoltato dagli inquirenti.

Una testimonianza che, dopo un interrogatorio fiume, durato quasi quattro ore, non ha però convinto il magistrato belga, spingendolo a tenerlo 'sub iudicè almeno per una notte. Trascinato a febbraio nella rete delle indagini della giustizia belga sotto il peso delle rivelazioni dell'ex collega pentito Pier Antonio Panzeri - ritenuto il deus ex machina dello scandalo di corruzione euro-marocchino-qatariota scoppiato a dicembre -, l'11 febbraio scorso Cozzolino era stato posto sotto custodia cautelare a Napoli sotto il peso di tre capi d'accusa per corruzione, riciclaggio e partecipazione a organizzazione criminale. Nelle confessioni rese da Panzeri, tuttavia, non risultano somme di denaro elargite all'eurodeputato italiano. Bensì una sua generica «azione» per orientare le politiche Ue a favore di Doha e Rabat in modo «indiretto». Addebiti che il politico ha sempre respinto, professando la sua innocenza. E anche questa volta, hanno fatto sapere i suoi difensori, «ha risposto a tutte le domande, contestando gli addebiti e ricostruendo nel dettaglio la sua attività parlamentare sui dossier del Marocco e del Qatar».

Ora «resterà a disposizione delle autorità per il prosieguo delle attività investigative», che continueranno «con un nuovo interrogatorio davanti alla Polizia giudiziaria» già nelle prossime ore. Un nuovo colloquio che non sarà però condotto da Claise. Nel dossier, ha fatto sapere la procura belga, «di recente sono comparsi alcuni elementi» che «potrebbero sollevare domande sul funzionamento oggettivo dell'indagine». E per questo il magistrato celebre per i suoi romanzi polizieschi ha preferito farsi da parte. Pur rivendicando, «l'assenza» di prove «che possano mettere in dubbio la correttezza di ogni persona coinvolta» nel caso. E del suo stesso lavoro. A decidere la sorte di Cozzolino, e la possibile richiesta di rinvio a giudizio tutti gli altri sospettati, sarà un altro giudice istruttore. A lui il compito di aprire la strada al processo o chiudere il Qatargate.