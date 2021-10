Covid, vaccino Novavax sottoposto ad approvazione in Gran Bretagna. Presto richiesta anche a Europa

Nel Regno Unito l'azienda statunitense Novavax ha presentato una richiesta per l'approvazione del proprio vaccino anti Covid, che anticipa «a breve» altre richieste di regolamentazione globale. Lo riferisce il Financial Times, secondo cui l'amministratore delegato di Novavax, Stanley Erck. ha affermato che si tratta di una richiesta che porta la biotecnologia statunitense «significativamente più vicina» alla fornitura di un vaccino costruito su una «piattaforma di vaccini comprovata e ben compresa che ha dimostrato un'elevata efficacia contro più ceppi del coronavirus».

Novavax ha affermato di aspettarsi di completare ulteriori documenti normativi in; Europa, Canada, Australia e all'Organizzazione mondiale della sanità «poco dopo la presentazione del Regno Unito», riferisce ancora la stessa fonte. .Il vaccino Novavax viene somministrato in due dosi uguali a distanza di 21 giorni e conservato a temperature di frigorifero convenzionali. Negli studi Covid all'inizio di quest'anno ha avuto un'efficacia complessiva dell'89,7 per cento.

