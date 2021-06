La Liberia a caccia di 140 positivi irreperibili: hanno comunicato informazioni false per non essere rintracciati

In Liberia, Paese dell'Africa occidentale, 140 persone risultate positive al Covid-19, che non si sono presentate per trattamenti e isolamento, sono ricercate da diverse settimane. A portare alla luce la loro mancata presentazione è stata una discrepanza rilevata dal ministero della Salute tra le persone in cura e i risultati dei test durante la gestione del contagio. La ministra della Salute della Liberia, Wilhelmina Jallah, ha dichiarato alla Bbc che gli sforzi per rintracciare coloro che sono risultati positivi non hanno avuto successo per le informazioni di contatto date, non corrette.

«I positivi hanno scritto i loro nomi e numeri di telefono, ma quando chiamiamo i numeri, risultano falsi o non loro. Si stanno nascondendo da noi», ha detto. Tra le persone non rintracciabili ci sono coloro che si sono sottoposti a test perché pianificavano di fare un viaggio all'estero. La ministra ha fatto un appello per una risposta, affermando che il tracciamento è fondamentale per fermare l'ulteriore trasmissione del virus. I funzionari sanitari della Liberia segnalano attualmente oltre 30 casi della variante Delta, segnalata per la prima volta in India. Il Paese registra finora 2.575 contagi e 94 morti.