SCUOLA E PANDEMIABELLUNO Carina Riti, 19 anni, studentessa del Dal Piaz di Feltre, si definisce una pro-vaccino. E rientra tra i pochi studenti bellunesi che sono riusciti a vaccinarsi prima dell'esame di maturità. A differenza di altre regioni - la Sicilia ha aperto uno slot per i maturandi il 26 maggio scorso - in Veneto si è preferito seguire il normale corso della campagna vaccinale: dal più anziano al più giovane. I posti per i...