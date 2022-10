Covid, lo studio Usa: «Un comune integratore alimentare riduce la carica virale e combatte le forme gravi»

Un comune integratore alimentare può essere la chiave per combattere le forme gravi di Covid e ridurre la carica virale. È la conclusione dei ricercatori della facoltà di Medicina dell’Università della California di Los Angeles (Stati Uniti) che hanno studiato gli effetti di un integratore alimentare a base di GABA (un aminoacido neurotrasmettitore naturale) usato solitamente per rilassarsi e conciliare il sonno.

Lo studio

Al momento lo studio è in fase preclinica. La ricerca condotta sui topi però mostra buoni risultati: GABA ha ridotto la gravità della malattia, la carica virale nei polmoni e i tassi di mortalità nei topi infetti da Sars CoV-2 l'utilizzo di questo aminoacido GABA ha ridotto la gravità della malattia, la carica virale nei polmoni e i tassi di mortalità. In un precedente studio, lo stesso team aveva dimostrato come il GABA proteggesse i topi da un altro coronavirus letale (l'MHV-1).

Ma su cosa si basa la sua efficacia? In poche parole, i ricercatori hanno scoperto che le cellule del sistema immunitario possiedono recettori Gaba che una volta attivati inibiscono le azioni infiammatorie delle cellule immunitarie. In questo modo il Gaba ha inibito malattie autoimmuni come il diabete 1, la sclerosi multipla e l’artrite reumatoide.

La speranza: una cura contro le varianti

La speranza è dunque che il Gaba estenda i suoi effetti protettivi anche a diversi tipi di coronavirus e che possa fornire una terapia per curare le nuove varianti del Covid. «Se le nostre osservazioni sugli effetti protettivi della terapia GABA nei topi con infezione da SARS-CoV-2 saranno confermate negli studi clinici, il GABA potrebbe fornire un trattamento standard per aiutare a migliorare le infezioni con varianti SARS-CoV-2» ha affermato l’autore Daniel L. Kaufman, ricercatore e professore di Farmacologia molecolare e medica presso la David Geffen School of Medicine dell’Università di Los Angeles.