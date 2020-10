Covid diretta: Catalogna chiude bar e ristoranti 15 giorni. Irlanda del Nord, stop alle scuole

Covid, in Germania è ancora boom di contagi, con oltre 5 mila casi in 24 ore: è la prima volta da aprile. Per la prima volta da aprile, infatti, in Germania sono stati rilevati oltre 5 mila nuovi casi di contagio da Coronavirus in 24 ore. I numeri divulgati dal Robert Koch Institut questa mattina parlano di 5.132 nuove infezioni, oltre mille in più rispetto alle 4.122 di ieri.

In Catalogna intanto è stato deciso di chiudere tutti i bar e ristoranti per 15 giorni nel tentativo di fermare la nuova ondata.

Record negativo

Il precedente record negativo rispetto ad aprile risale a sabato, quando i nuovi positivi erano stati 4.721. Dall'inizio della pandemia, i casi totali sono stati 334.585 nel paese, i decessi causati dal Covid-19 9.677, 43 dei quali nelle ultime 24 ore.

Irlanda del Nord

Irlanda del Nord le scuole torneranno a essere chiuse da lunedì prossimo almeno fino al prossimo due novembre e altre restrizioni saranno imposte su pub e ristoranti già da questo venerdì per contenere l'epidemia di coronavirus, ha annunciato la First Minister, Arlene Foster. Le attività di ristorazione potranno funzionare solo in take away per le prossime quattro settimane. Saranno inoltre introdotti limiti ai viaggi non essenziali.

Agenzie Onu: impatto pandemia devastante

L'impatto della pandemia da Covid-19 è «devastante» a livello economico e sociale: si stima che 690 milioni di persone siano attualmente malnutrite e che entro fine anno possano aumentare di altre 132 milioni di unità. Inoltre quasia la metà dei 3,3 miliardi della forza lavoro nel mondo è a rischio di perdere i propri mezzi di sostentamento. Lo dicono 4 agenzie Onu - Ilo, Fao, Ifad e Oms - in una dichiarazione congiunta. I più vulnerabili sono coloro che lavorano nell'economia informale perchè, privi di protezione sociale e di accesso a cure sanitarie di qualità, ora hanno perso la possibilità di accedere agli strumenti produttivi. L'intero sistema alimentare sta subendo danni pesanti dalla pandemia: la chiusura dei confini, le restrizioni ai commerci e il confinamento hanno impedito ai coltivatori di accedere ai mercati, per comprare ciò che gli serviva e vendere i loro prodotti, distruggendo la catena di fornitura alimentare a livello nazionale e internazionale, e riducendo la possibilità di avere una dieta sana, sicura e variata. Decimati anche i posti di lavoro.

