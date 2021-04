Cina, solo 15 nuovi casi. E i vaccini sono da record: 140 milioni di dosi

Sono solamente 15 i nuovi casi di Covid-19 nella Cina continentale (trasmessi a livello locale nella provincia di Yunnan, nel sudovest del Paese) registrati domenica. Lo ha reso noto la Commissione Sanitaria Nazionale nel bollettino. Quest'ultima ha inoltre precisato di aver ricevuto segnalazione di 17 nuovi casi importati. Ieri non sono stati segnalati nuovi contagi sospetti mentre non si sono verificati ulteriori morti correlati alla malattia e 9 pazienti Covid-19 sono stati dimessi dalle strutture ospedaliere a seguito di guarigione.

Alla fine della stessa giornata il totale dei casi importati nella Cina continentale ammontava a 5.352, tra i quali 5.163 dimessi dagli istituti in cui erano in cura dopo essersi ripresi, mentre 189 pazienti sono tuttora ricoverati. Non si segnalano decessi tra i casi importati. Il totale di contagi confermati in Cina continentale al 4 aprile ha raggiunto quota 90.305, con 238 pazienti ancora in terapia, 2 dei quali in condizioni gravi. Nel complesso, i dimessi a seguito di guarigione in Cina continentale sono 85.431, con il numero dei decessi causati dal nuovo coronavirus fermo a 4.636.

La stessa giornata ha visto anche la segnalazione di 18 asintomatici, di cui 5 nella provincia di Yunnan e 13 importati, mentre 3 casi asintomatici sono stati riclassificati come confermati. Gli asintomatici sotto osservazione medica sono 304. Alla data di domenica, nella Regione Ammnistrativa Speciale (SAR) di Hong Kong sono stati riportati 11.508 casi confermati di Covid, di cui 205 decessi, mentre nella SAR di Macao ne sono stati riportati 48 e a Taiwan 1.047, tra cui 10 pazienti deceduti. Nella SAR di Hong Kong i dimessi a seguito di guarigione sono 11.139, mentre nella SAR di Macao ammontano a 48 e a Taiwan a 997.

Proseguono senza sosta invece le somministrazioni di vaccini anti-Covid: domenica hanno toccato quota 139,97 milioni di dosi.