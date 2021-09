Covid, Unicef: «In Asia meridionale interrotto apprendimento per 434 mln bambini»

Si contano ancora i danni che ha lasciato e che continua a fare il Covid. A rimetterci molto sono i bambini che si sono trovati privati del loro diritto di istruzione, soprattutto nei Paesi che vivono in condizioni svantaggiate. Secondo una ricerca dell' Unicef condotta in India, Maldive, Pakistan e Sri Lanka, nonostante notevoli sforzi da parte dei governi e dei partner per espandere l'apprendimento a distanza, la chiusura delle scuole ha portato a disuguaglianze allarmanti nelle opportunità di apprendimento per i bambini dell'Asia meridionale. La chiusura delle scuole in Asia meridionale a causa della pandemia da COVID-19 ha interrotto l'apprendimento di 434 milioni di bambini. Secondo la ricerca dell' Unicef, una parte considerevole degli studenti e dei loro genitori ha riferito che gli studenti hanno imparato molto meno rispetto ai livelli pre-pandemia. In India, l'80% dei bambini tra i 14 e i 18 anni ha riportato livelli di apprendimento inferiori rispetto a quando andava fisicamente a scuola. Allo stesso modo, nello Sri Lanka, il 69% dei genitori di bambini della scuola primaria ha riferito che i loro figli stavano imparando «meno» o «molto meno». Le ragazze, i bambini provenienti dalle famiglie più svantaggiate e i bambini con disabilità hanno affrontato le sfide maggiori nell'apprendimento a distanza.

The pandemic is causing lasting damage to the education of children across South Asia, more than 400 million of whom are still facing school closures and limited access to remote learning, the UN said. https://t.co/RthM1aCHTt — The New York Times (@nytimes) September 9, 2021

«La chiusura delle scuole in Asia meridionale ha costretto centinaia di milioni di bambini e i loro insegnanti a passare all'apprendimento a distanza in una regione con scarsa connettività e accessibilità ai dispositivi», ha dichiarato George Laryea-Adjei, direttore regionale UNICEF per l'Asia meridionale. «Anche quando una famiglia ha accesso alla tecnologia, i bambini non sono sempre in grado di accedervi. Di conseguenza, i bambini hanno subito enormi battute d'arresto nel loro percorso di apprendimento». Nonostante i considerevoli sforzi dei governi, la scarsa connettività e l'accesso ai dispositivi digitali hanno ostacolato gravemente le azioni per la diffusione dell'apprendimento a distanza. In India, il 42% dei bambini tra i 6 e i 13 anni ha riferito di non aver utilizzato alcun tipo di apprendimento a distanza durante la chiusura delle scuole. In Pakistan, il 23% dei bambini più piccoli non aveva accesso a nessun dispositivo che potesse supportare l'apprendimento a distanza. Le famiglie povere e svantaggiate sono state le più colpite, in quanto molte famiglie fanno fatica a permettersi anche un solo dispositivo. Anche quando i dispositivi sono disponibili, secondo la ricerca dell' Unicef, sono spesso insufficientemente utilizzati e l'accesso dei bambini a questi dispositivi è spesso limitato. Per esempio, in Pakistan, tra i bambini che avevano accesso ai dispositivi, solo il 24% circa poteva usarli quando voleva.

Throughout the COVID-19 pandemic, barbaric attacks on schools in conflict zones have continued unabated.



The future of an entire generation is at risk. Join UNICEF in calling for the urgent protection of students, teachers and places of education. — UNICEF (@UNICEF) September 9, 2021

Per assicurare che i bambini continuino ad apprendere, l' Unicef fa appello a:

- I governi per dare priorità alla riapertura in sicurezza di tutte le scuole, assicurando allo stesso tempo che i bambini siano in grado di perseguire un apprendimento di qualità a distanza, se necessario;

- Gli insegnanti per valutare i livelli di apprendimento dei bambini e garantire il recupero attraverso un periodo di «recupero dell'apprendimento»;

- I governi devono dare priorità alla vaccinazione degli insegnanti per sostenere la riapertura in sicurezza delle scuole;

- I governi devono formare e dotare gli insegnanti di attrezzature per raggiungere meglio i bambini e gli adolescenti con accesso limitato o nullo alla tecnologia attraverso una combinazione di modalità che includa dispositivi mobili, TV, radio e materiale stampato;

- I governi e i donatori a proteggere ed espandere gli investimenti nell'istruzione, compresi l'alfabetizzazione e il calcolo pre-primari e di base;

- Il settore privato e le organizzazioni della società civile a collaborare con i governi per migliorare la connettività e creare contenuti di alta qualità e multilingue per l'apprendimento a distanza, adatti alle esigenze degli studenti;

- Gli amministratori scolastici e i funzionari dell'istruzione a fornire maggiori indicazioni agli insegnanti per coinvolgere i loro studenti e utilizzare diversi tipi di tecniche di apprendimento;

- I genitori e gli assistenti devono ricevere un sostegno e una guida adeguati per proseguire il percorso d'apprendimento a casa.

“It felt great to know that I was returning to school because I was waiting for this moment for a long time,” says 15-year-old Christine Joyce from Uganda.



Schools must reopen for in-person learning as soon as possible. The future of an entire generation depends on it. pic.twitter.com/wgNe35sZ2B — UNICEF (@UNICEF) September 11, 2021

La ricerca ha rilevato che l'impegno di studenti e insegnanti, quando è regolare e reciproco, è un forte fattore di successo nell'apprendimento dei bambini, soprattutto per gli studenti più giovani. Tuttavia, le indagini hanno rilevato che la maggior parte degli studenti aveva poco o nessun contatto con i loro insegnanti dopo la chiusura delle scuole. Nelle scuole elementari private dello Sri Lanka, il 52% degli insegnanti ha riferito di aver contattato i loro studenti cinque giorni alla settimana, ma questo numero è sceso a solo l'8% per gli insegnanti delle scuole elementari pubbliche. «La riapertura in sicurezza delle scuole deve essere considerata una priorità assoluta per tutti i governi. Parallelamente, investire negli insegnanti garantirà che i docenti e le scuole portanno adattarsi a tutte le situazioni. Più gli insegnanti sono formati, dotati di attrezzature e supportati nell'apprendimento a distanza e misto, meglio saranno in grado di raggiungere tutti i loro studenti», ha aggiunto George Laryea-Adjei. «Questo è un investimento cruciale che dobbiamo fare per i bambini mentre la regione si prepara alle future ondate di COVID-19. Abbiamo bisogno di costruire sistemi che possano resistere a qualsiasi tempesta e far sì che i bambini continuino a imparare, indipendentemente dalle circostanze».