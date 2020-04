Coronavirus, diretta: 1,6 milioni di contagi, oltre 95mila morti. Trump: Riapriremo il Paese molto presto».

«Se tutto va come speriamo riapriremo il Paese molto, molto, molto presto, lo spero»: così il presidente americano Donald Trump nel quotidiano briefing della Casa Bianca sul coronavirus, spiegando che si sta studiando come far ripartire il prima possibile parti dell'economia americana.

Gb, Johnson uscito da terapia intensiva. Nel mondo oltre 1,5 milioni di contagiati, Spagna verso la “fase 2”

Intanto più di 1,6 milioni i casi di coronavirus nel mondo. Gli ultimi dati della Johns Hopkins University parlano di 1.601.984 casi di Covid-19 a livello globale e di 95.731 morti con coronavirus. L'Italia resta il primo Paese per il triste bilancio di 18.729 morti confermato ieri, mentre gli Stati Uniti sono il primo Paese per numero di contagi, 466.033 stando alla Johns Hopkins University. Qui i decessi sono in totale 16.690, 1.783 dei quali registrati tra mercoledì e giovedì sera stando a un'analisi dei media americani sulla base dei dati in costante aggiornamento forniti dalla Johns Hopkins University.

Continua a diminuire la curva dei contagi da coronavirus in Australia, dove rispetto a ieri si è registrato un aumento dell'1,6 per cento di casi, arrivando a 6.152 confermati contro i 6.052 di giovedì. Sono invece 52 le persone che hanno perso la vita. In Australia sono stati condotti oltre 334mila test, come ha spiegato il ministero della Sanità.

La Cina registra 42 nuovi casi di coronavirus, 38 dei quali 'importatì, e un'altra vittima nella città di Wuhan a causa della pandemia. Tre dei quattro casi di trasmissione locale si registrano nella provincia di Guangdong e uno in quella di Heilongjiang. Il bilancio ufficiale della Repubblica Popolare parla di 3.336 morti con coronavirus e di 81.907 casi di Covid-19, con 1.141 casi 'importatì. Nel gigante asiatico, primo Paese a fare i conti con l'emergenza coronavirus, sono 77.455 le persone guarite dopo aver contratto l'infezione. Secondo la Commissione sanitaria nazionale sono 1.097 i soggetti asintomatici.

Gli Stati Uniti hanno realizzato «più di due milioni» di test per il coronavirus. Lo ha assicurato Donald Trump, che dalla Casa Bianca - durante il briefing della task force coronavirus - ha rivendicato come si tratti di esami «altamente sofisticati e precisi». Trump ha però anche detto che non ci saranno controlli a tappeto per l'intera popolazione americana. «Ne abbiamo bisogno? No - ha affermato rispondendo a una domanda della Cnn - Stiamo parlando di 325 milioni di persone e questo non accadrà. Altri Paesi lo fanno, ma lo fanno in modo limitato». Il presidente ha così suggerito la possibilità di test «massicci» in «determinate aree».

Opec, ok accordo per riduzione produzione greggio: ma senza Messico. I principali produttori di petrolio hanno deciso di ridurre la produzione in maggio e giugno di circa 10 milioni di barili al giorno. Ma il Messico ha sospeso l'accordo raggiunto da tutti i membri del gruppo Opec+ durante la riunione di giovedì per ridurre la produzione di petrolio di circa 10 milioni di barili al giorno. Il ministro del petrolio del Kuwait Khaled al-Fadhel lo ha twittato venerdì, mentre l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) e i suoi alleati guidati dalla Russia, un gruppo noto come Opec+, hanno dato il via giovedì ad una straordinaria videoconferenza per discutere dei tagli alla produzione di petrolio.

Il Ministro dell'Energia messicano Rocio Nahle, che ha partecipato anche alla teleconferenza, ha twittato venerdì mattina presto che il Messico è pronto a ridurre la produzione nazionale di petrolio di soli 100.000 barili al giorno a maggio e giugno. «Da 1,781 mbd (milioni di barili al giorno) di produzione che abbiamo segnalato nel marzo 2020, scenderemo a 1,681 mbd», ha detto Nahle, aggiungendo che il Messico ha accettato di stabilizzare il prezzo del petrolio alla riunione del Segretariato dell'Opec.

I casi di coronavirus in Pakistan hanno raggiunto oggi quota 4.601, mentre i decessi sono in tutto 66. Questi gli aggiornamenti del Ministero della Salute pakistano. Ci sono stati 279 nuovi casi di Covid-19 e quattro morti nelle ultime 24 ore nel Paese asiatico. Il numero di pazienti critici è di 45, mentre il conteggio delle persone guarite ha raggiunto quota 727. Il Punjab orientale continua a essere la provincia più colpita, con 2.279 casi. Segue la provincia meridionale del Sindh, con 1.128. La capitale federale Islamabad ha denunciato 107 casi.

Una bimba di cinque mesi è la più giovane vittima in Bolivia del coronavirus. Lo ha reso noto il ministro della Sanità della provincia di Santa Cruz, Oscar Urenda. Il decesso è avvenuto ieri nell'Hospital Japonés della città di Santa Cruz, ha spiegato, Urenda, dopo vari giorni di permanenza nel reparto di rianimazione. Con questo decesso sono saliti a 18 i pazienti morti in Bolivia, mentre anche il numero dei contagi è cresciuto ed ha raggiunto quota 264.

In una breve dichiarazione alla stampa il ministro ha assicurato che «la battaglia contro il Covid-19 continua, anche se a volte ci colpisce dove più ci fa male. Come con la morte di questa bambina». I media avevano segnalato il caso venerdì scorso, avvertendo che la piccola paziente contagiata dal coronavirus soffriva per una malformazione cardiaca che ne rendeva difficile il trattamento farmacologico.

