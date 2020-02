Coronavirus, Israele sconsiglia i viaggi in Italia: stiamo valutando se introdurre isolamento

Israele sconsiglia i viaggi in Italia per il coronavirus. Il ministro della sanità israeliano Yaacov Litzman «ha consigliato» agli israeliani di «non recarsi in Italia». «Stiamo controllando - ha detto alla Radio Militare - per stabilire se l'Australia e l'Italia diventeranno paesi i cui arrivi in Israele devono essere isolati al loro ingresso nel nostro territorio». «Non abbiamo timore - ha aggiunto - di imporre l'isolamento d'autorità».

LEGGI ANCHE --> Coronavirus, presi d'assalto i supermercati: scaffali svuotati e risse

Ultimo aggiornamento: 14:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA