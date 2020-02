Coronavirus a Napoli, negativi i tre tamponi: nessun caso di Covid-19 in Campania

«Nessun contagio da Coronavirus». Sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati sui casi sospetti assistiti in tre diversi presidi ospedalieri di Napoli. I test hanno escluso la presenza dell'infezione per il 19enne proveniente da Milano e ricoverato all'ospedale San Giovanni Bosco, il 48enne originario di Monza che aveva partecipato alla maratona partenopea ed è stato assistito all'ospedale San Paolo e, infine, il paziente ricoverato e deceduto all'ospedale Cardarelli per una polmonite.

La direzione dell'ospedale Cotugno ha comunicato che nella giornata di oggi, sono stati effettuati in totale 21 tamponi, inclusi quelli dei tre pazienti assistiti nei presidi napoletani, tutti con esito negativo.

Dopo l'allarme per la possibile diffusione del Coronavirus tra i partecipanti alla Napoli City Half Marathon, la società Napoli Running ha confermato che un atleta partecipante alla mezza maratona è stato ricoverato in ospedale dopo essersi ritirato nel corso della gara: «Questo atleta, individuato e soccorso, è stato trasportato in ambulanza al vicino ospedale San Paolo dove è stato ricoverato con sindrome influenzale», recita la nota diffusa dalla Napoli Running che ha poi offerto all'atleta la «massima disponibilità possibile».



