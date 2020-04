«Il coronavirus si trasmette 2-3 giorni prima dei sintomi». Lo studio dell'università di Hong Kong

L'ultimo studio è una mezza rivoluzione: le persone che hanno contratto la Covid-19 possono cominciare a emettere particelle del virus SarsCoV2, e quindi essere contagiosi, da due a tre giorni prima di manifestare i sintomi della malattia. Lo indica la ricerca pubblicata sulla rivista Nature Medicine e condotta dall'Università di Hong Kong. I ricercatori, coordinati da Eric Lau, ritengono che le misure di controllo dovrebbero essere calibrate tenendo contro di una «considerevole trasmissione asintomatica».

Study by Prof @gmleunghku, Prof @bencowling88, et al says viral shedding of lab-confirmed #COVID19 patients "peaked on or before symptom onset, and a substantial proportion of transmission probably occurred before first symptoms in the index case." https://t.co/OrwePXVYbP

— HKU Medicine (@hkumed) April 16, 2020