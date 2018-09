Coppia muore in hotel sul Mar Rosso, test igienico rivela colibatteri in cibo e camere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alti livelli disono stati rilevati da un test sul cibo e l'igiene in un hotel in, dove due coniugi inglesi sono morti improvvisamente lo scorso 21 agosto. La coppia si trovava in vacanza presso lo Steigenberger Aqua Magic Hotel a Hurghada, sul Mar Rosso, quando un malessere ha stroncato prima John Cooper (69 anni) e qualche ora dopo sua moglie Susan (64).Il test è stato commissionato dalla, tour operator di grande prestigio nel Regno Unito, che aveva organizzato il viaggio dei Cooper. L'agenzia ha deciso così di avviare un programma specifico, per controllare il livello d'igiene anche altre in strutture affiliate.Per quanto riguarda i Cooper, non è stata ancora fatta chiarezza sulle cause del decesso. Le autorità egiziane mantengono la massima riservatezza per ora, ma i dati raccolti dall'agenzia britannica indicano chiaramente che il livello d'igiene dell'hotel egiziano era decisamente sotto gli standard.