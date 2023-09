Controffensiva ucraina, ecco i progressi nella guerra. Cosa può cambiare con l'arrivo del freddo (e dei nuovi jet)

Kiev dice che le sue truppe hanno sfondato la prima linea di difesa russa in diversi punti, gli Stati Uniti confermano i progressi. La controffensiva ucraina a sud del Paese, dopo i dubbi delle ultime settimane, ora fa registrare dei miglioramenti. Specie nelle ultime 72 ore. A Washington, il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha detto che gli Stati Uniti hanno «notato alcuni notevoli progressi da parte delle forze armate ucraine in quella linea di offensiva meridionale nell’area di Zaporizhzhia».

Gli Stati Uniti hanno spiegato che Kiev ha ottenuto diversi successi contro la seconda linea di difese russe.

Reported Russian Ministry of Defense (MoD) efforts to censor a subsect of Russian milbloggers who are complaining about the treatment of the Russian Separate 205th Motorized Rifle Brigade in #Kherson Oblast are likely impacting discourse about the brigade. https://t.co/mwMH8VNdRa https://t.co/lGB5yegucK pic.twitter.com/CtgKIvjYJu — ISW (@TheStudyofWar) September 2, 2023

La strategia

Negli ultimi giorni, le analisi dei campi di battaglia occidentali hanno mostrato che le forze ucraine hanno penetrato le linee russe per diversi chilometri tra Robotyne, un villaggio riconquistato dall’Ucraina questa settimana, e Verbove nella regione di Zaporizhzhia. L’obiettivo di Kiev è quello di avanzare direttamente a sud fino al Mar d’Azov, tagliando l’accesso russo via terra alla Crimea occupata.

La difesa di Mosca

Le forze russe russe però hanno stabilito barriere lunghe e profonde sul terreno, comprese trappole per carri armati, campi minati e altre difese, per rallentare l’avanzata dell’Ucraina. «Abbiamo tutti visto le critiche da parte di funzionari anonimi - ha detto Kirby -. Qualsiasi osservatore obiettivo di questa controffensiva non può negare che ora hanno fatto progressi».

Le critiche a Kiev

Kiev non ha preso bene questa settimana le notizie che citavano funzionari statunitensi anonimi che si lamentavano della lentezza dei suoi progressi. Tra i rapporti ce n'era uno del New York Times della scorsa settimana in cui citava funzionari occidentali che affermavano che l'offensiva aveva fatto progressi limitati perché l'Ucraina aveva troppe truppe nei posti sbagliati. Giovedì, durante un incontro dei ministri degli Esteri dell'Unione Europea in Spagna, Kuleba, si è scagliato contro i critici delle tattiche di Kiev, dicendo che stavano sputando in faccia ai soldati ucraini e che avrebbero dovuto «stare zitti».

Cosa può cambiare in inverno

Alcuni funzionari ucraini temono che il convinto sostegno dell’Occidente potrebbe iniziare a vacillare poiché il clima più freddo e umido ostacolerà ulteriormente i progressi sul campo di battaglia entro la fine dell’anno. Venerdì anche la viceministra della Difesa Hanna Maliar ha detto che le truppe di Kiev stanno avanzando nella regione di Zaporizhzhia. «C’è un’offensiva in più direzioni e in alcune aree. E in alcuni luoghi, in alcune zone, questa prima linea è stata sfondata», ha detto Maliar alla televisione ucraina. Ha aggiunto, tuttavia, che le truppe di Kiev – che da quasi tre mesi combattono per avanzare attraverso aree pesantemente minate – si sono ora scontrate con le principali fortificazioni difensive russe. «Le nostre forze armate devono superare molti ostacoli per andare avanti».

Le aree dei combattimenti

Pesanti combattimenti hanno devastato i villaggi intorno a Bakhmut, nell’Ucraina orientale, conquistati a maggio dalle forze russe dopo mesi di battaglie, ma è difficile determinare se siano stati fatti dei progressi, ha detto Maliar. «Nel corso di una sola giornata, le posizioni tra le due parti possono cambiare più volte». Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ieri ha dichiarato che le forze russe non hanno fatto alcun progresso nei tentativi di avanzare in cinque diversi settori del fronte, da Kupiansk nel nord-est a diverse parti della regione di Donetsk. La controffensiva dell'Ucraina non ha ancora riconquistato nessun insediamento importante, anche se ha riconquistato più di una dozzina di piccoli villaggi. La settimana scorsa ha catturato il villaggio di Robotyne, oltre il quale si trovano alture occupate dai russi, enormi fossati anticarro e linee di fortificazioni di cemento visibili dallo spazio. La Russia già definisce l’iniziativa ucraina un fallimento. Kiev afferma che sta avanzando lentamente apposta per ridurre al minimo le perdite, e che il suo compito è più difficile perché non dispone della potenza aerea che i suoi alleati occidentali danno per scontata.