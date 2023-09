Controffensiva ucraina avanza verso Sud, ecco i nuovi obiettivi di Kiev. Kuleba: «Azione lenta? Solo chiacchiere»

Come sta procedendo la controffensiva ucraina? Secondo molti esperti di geopolitica e di Difesa le truppe di Kiev avanzano con difficoltà e con tempi troppo lunghi. C'è però chi non la pensa così. «La narrazione sulla lentezza della controffensiva dell'Ucraina è un'assurdità dei media, una sciocchezza da esperti da poltrona», sottolinea il ministro degli Esteri ucraino, Dmitro Kuleba, che ha rilasciato delle dichiarazioni al sito d'informazione Ukrainska Pravda.



Kuleba ha aggiunto che i ministri dei Paesi amici non la pensano nello stesso modo. «Quando parliamo con le nostre controparti, cioè ministri che ricevono informazioni ufficiali dai loro militari e dai loro servizi d'intelligence, informazioni complete e approfondite, nessuno ha alcunché da ridire sui progressi della nostra controffensiva» contro i russi, ha dichiarato Kuleba. «Nessuno ci chiede: "Perché è lenta?". Al contrario, tutti sono concentrati su cosa possa essere utile, su come aiutarci. Ma poi, quando si guardano i media, tutti hanno una sola domanda: "Perché è tutto così lento?"».



Vladimir Putin : The counteroffensive of the Armed Forces of Ukraine is not a slip, it is a failure. In any case, this is how it looks today. Let's see what happens next. Hope it stays that way pic.twitter.com/eTWW7osbml

— Sprinter (@Sprinter99800) September 4, 2023