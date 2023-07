Polvere all'interno della Casa Bianca (che viene evacuata). Poi l'allarme rientra: «È cocaina»

Una polverina bianca fa scattare l'allarme alla Casa Bianca. Domenica sera la residenza del presidente Biden è stata evacuata dopo che è stata scoperta una sostanza sospetta. I primi test però hanno subito fatto rientrare le preoccupazioni: non si trattava di antrace né di un'arma potenzialmente batteriologica ma più semplicemente di cocaina. Sull'incidente indagano i Servizi segreti americani.

Il portavoce Anthony Guglielmi, ha dichiarato che la sostanza sospetta sarà sottoposta ad ulteriori test di accertamento e che le autorità tenteranno di ricostruire come sia arrivata alla residenza del presidente degli Stati Uniti.

Biden non era alla Casa Bianca in quel momento

«Domenica sera, il complesso della Casa Bianca è stato chiuso precauzionalmente mentre gli ufficiali dei Servizi Segreti indagavano su un oggetto sconosciuto trovato all'interno di un'area di lavoro. Questo è stato inviato per un'ulteriore valutazione ed è in corso un'indagine sulla causa e sul modo in cui è entrato alla Casa Bianca». Il portavoce non ha indicato il luogo specifico del palazzo in cui la polvere è stata rinvenuta, né il metodo di confezionamento, limitandosi a spiegare che la sostanza è stata recuperata durante un controllo di routine dell’edificio. Biden non era alla Casa Bianca quando la sostanza è stata scoperta. Era partito venerdì per Camp David, per poi tornare a Washington martedì mattina.