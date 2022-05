Jet militari cinesi e russi sul mar del Giappone durante il Quad di Tokyo. E la ​Corea del Sud fa alzare gli intercettori

Jet militari cinesi e russi hanno volato congiuntamente sul mar del Giappone e sul mar Cinese orientale, mentre i leader del blocco dei Quad - Giappone, Usa, India e Australia - si incontravano a Tokyo per discutere di sicurezza regionale. Lo ha riferito il ministro della Difesa nipponico Nobuo Kishi, affermando che Tokyo ha espresso le sue «gravi preoccupazioni» ai due Paesi. Il Global Times, tabloid cinese, ha scritto che l'Esercito popolare di liberazione (Pla) ha inviato più navi da guerra negli Stretti chiave vicino al Giappone (Tsushima e Miyako) «in risposta alle provocazioni degli Usa e alle osservazioni giapponesi».

Gli aerei non hanno violato lo spazio aereo territoriale, ma è la quarta volta da novembre che voli congiunti a lunga distanza di Russia e Cina sono stati avvistati vicino al Giappone. «Due bombardieri cinesi si sono uniti a due russi nel mar del Giappone e hanno effettuato un volo congiunto verso il mar Cinese orientale», ha detto Kishi parlando con i media. «Dopodiché, un totale di 4 aerei, due presunti nuovi bombardieri cinesi - che hanno sostituito i due cinesi - e due russi, hanno condotto un volo congiunto dal mar Cinese orientale all'oceano Pacifico». Un aereo russo per la raccolta di informazioni ha effettuato un volo anche dal nord dell'Hokkaido verso la penisola di Noto, nel Giappone centrale, seguendo con mosse particolarmente «provocatrici» dato il vertice di Tokyo. I leader del Quad hanno messo in guardia contro i tentativi di «cambiare lo status quo con la forza», malgrado nella dichiarazione congiunta abbiano evitato riferimenti diretti a Russia o Cina, menzionando soprattutto la guerra in Ucraina e una serie di attività di cui Pechino è stata regolarmente accusata nella regione. Kishi ha riferito, secondo i media locali, che il Giappone ha «comunicato attraverso vie diplomatiche le gravi preoccupazioni dal punto di vista della sicurezza del nostro Paese e della regione. Poiché la comunità internazionale risponde all'aggressione della Russia contro l'Ucraina, il fatto che la Cina abbia intrapreso tale azione in collaborazione con la Russia, che è l'aggressore, è motivo di preoccupazione. Non può essere trascurato». Il Giappone, che ha controversie territoriali con i vicini Cina, Russia e Corea del Sud, invia regolarmente i suoi jet a difesa dei suoi confini aerei: per l'intero 2021 e fino allo scorso marzo, sono state effettuate 1.004 operazione del genere, nelle statistiche del ministero della Difesa, in prevalenza contro aerei cinesi.

La Corea del Sud schiera le forze aeree

L'esercito sudcoreano ha schierato combattenti dell'aeronautica per «implementare misure tattiche» per prepararsi a una potenziale emergenza. A differenza dello spazio aereo, un Adiz è solitamente un'area in cui i paesi possono richiedere unilateralmente che gli aerei stranieri adottino misure speciali per identificarsi, senza leggi internazionali che disciplinano gli Adiz. L'incursione di martedì è stata la prima segnalata da quando il nuovo presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è entrato in carica il 10 maggio. Domenica Yoon ha concluso un vertice con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in cui i due leader si sono impegnati a sostenere misure considerate come contrarie all'influenza della Cina nella regione e ha criticato la guerra della Russia in Ucraina.

Il nodo dell'Adiz coreano

Mosca non riconosce l'Adiz coreano, mentre Pechino ha affermato che l'area non è spazio aereo territoriale e tutti i paesi dovrebbero godere della libertà di movimento lì. Nel 2019, aerei da guerra sudcoreani hanno sparato centinaia di colpi di avvertimento contro aerei militari russi quando sono entrati nello spazio aereo sudcoreano durante un pattugliamento aereo congiunto con la Cina.