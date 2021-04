La Cina registra il più grande aumento giornaliero di nuovi casi di Covid in più di due mesi: una città al confine con il Myanmar nella provincia sud-occidentale dello Yunnan rappresenta tutti i nuovi casi locali. Il governo locale di Ruili ha messo i residenti nella sua area urbana in quarantena domestica, ha lanciato un massiccio test drive e ha iniziato a impedire alle persone di uscire e entrare in città dalla scorsa settimana dopo aver...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati